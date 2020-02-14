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Берінчик – Сармієнто: дивіться промо-ролик титульного бою

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Берінчик - фото 1
Берінчик / 4594

Чемпіон WBO International в легкій вазі Денис Берінчик (12-0, 7 КО) 22 лютого проведе захист титулу в бою проти аргентинського боксера Ектора Едгардо Сармієнто (21-1-0, 14 КО).

Напередодні поєдинку вийшов промо-ролик бою.

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Берінчик готується до захисту титулу під керівництвом боксера-любителя Єгора Голуба. "Ми давно разом в одній команді, в клубі Динамо-бокс, були разом у збірній. У нас одна стратегія, купа завдань. Поки у нас все виходить і ми знаходимо спільну мову", – розповів Берінчик. Нагадаємо, у своєму останньому поєдинку Денис Берінчик переміг мексиканця Лопеса Морено (26-3, 19 КО), і захистив свій титул WBO International.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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