Вперше в історії: 15-річний українець Олександр Бондарев дебютує в "Формулі-4"

Італійські автоперегони Формули-4 отримали представника з України. Бондарев розпочне виступи після Чемпіонату світу з картингу FIA.

15-річний український пілот Олександр Бондарев дебютує в "Формулі-4". Про це повідомляє Feeder Series.

До слова: Дивіться, як голова Toyota потрапив в аварію та перевернув GR Yaris

Бондарев візьме участь у двох останніх раундах італійської "Формули-4" перед повноцінним сезоном F4 у 2025 році. Це підтвердив спортивний директор команди Williams Racing Свен Смітс.

Він проведе дві останні гонки італійського чемпіонату F4, а потім готуватиметься до F4 ОАЕ взимку, щоб взяти участь у F4 ОАЕ у січні і лютому, перш ніж почне виступати в італійській F4 наступного року, – каже Смітс.

Його дебют у "Формули-4" відбудеться після чемпіонату світу з картингу FIA, який пройде 12-15 вересня на міжнародній картинговій трасі PF в Англії. Наразі Бондарев вже пройшов тестування на техніці F4, після чого розпочнуть більш інтенсивну програму, за словами Смітса.

Олександр Бондарев

Українець Олександр Бондарев уперше в історії доєднався до академії Williams Racing Driver Academy британської команди "Формули-1" Williams у 2023 році. Він почав їздити на картингу у 2014-му, коли йому було пʼять років, а в сім років став наймолодшим чемпіоном змагань Rotax Max Challenge Ukraine. У 2023 році Бондарев став першим в історії українцем, який переміг на чемпіонаті Європи з картингу CIK-FIA.

І ще: Virgin Galactic востаннє запустила космоплан VSS Unity із туристами