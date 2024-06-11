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Virgin Galactic востаннє запустила космоплан VSS Unity із туристами

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Virgin Galactic востаннє запустила космоплан - фото 1
Virgin Galactic востаннє запустила космоплан / Space News

Компанія американського мільярдера Річарда Бренсона Virgin Galactic 8 червня провела останній комерційний запуск космоплана VSS Unity із туристами на борту. Тепер його знімуть з експлуатації.

В суботу Virgin Galactic завершила сьомий суборбітальний комерційний рейс VSS Unity та 12-ту місію загалом. Про це пише Space News.

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У місії Galactic 07 брали участь астронавт-дослідник Тува Атасевер і три приватних пасажири – інженер SpaceX Енді Садхвані, голова будівельної фірми Ірвінг Пергамент та інвестменеджер Джорджіо Маненті. Атасевер протягом польоту встиг поставити три експерименти.

VSS Unity був піднятий на висоту 16 км літаком-носієм з космодрому "Америка" на півдні Нью-Мексико, після чого відстикувався від нього і продовжив самостійний політ звичайною суборбітальною траєкторією на висоту 87,5 км над рівнем моря.

Екіпаж був у стані невагомості 5-6 хвилин, після чого космоплан повернувся на злітну смугу. Увесь політ тривав приблизно годину.

Virgin Galactic раніше оголосила про плани згорнути експлуатацію VSS Unity і зосередитися на завершенні робіт над космопланами Delta, більш місткими та дешевими в експлуатації. Випробування заплановані на кінець 2025 року, а перший комерційний запуск – на 2026 рік.

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Джерело: Space News
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