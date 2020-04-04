Вперше українку оштрафували за порушення умов самоізоляції

Поліція Києва затримала порушницю карантину, яка нещодавно повернулася з Бангкока і мала перебувати на самоізоляції. Дівчині загрожує штраф.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник глави Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко.

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За його словами, поліцейські вручили їй протокол про адміністративне правопорушення, за яким послідує штраф у 17 тисяч гривень. За словами Геращенка, громадянка повернулася в Україну 29 березня. Тоді ж вона підписала особисте зобов'язання, відповідно до якого мала два тижні бути в самоізоляції.

Він додав, що якщо стане відомо, що громадянка була інфікована COVID-19 і через порушення режиму самоізоляції від неї заразилися інші громадяни, то їй може бути пред'явлено звинувачення і за 325 статтею Кримінального кодексу: порушення санітарних правил, що спричинили тяжкі наслідки. Також Геращенко звернувся до українців із проханням повідомляти в поліцію про такі випадки.

"Якщо вам стало відомо про порушення умов самоізоляції громадянами, які зобов'язані утримуватися від спілкування з іншими людьми для боротьби з епідемією, будь ласка, телефонуйте 102", – написав заступник голови МВС.

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