Науковці показали робота, який уміє сортувати сміття

Інженери з Массачусетського технологічного інституту (MIT) розробили робота, який вміє на дотик визначати, з якого матеріалу зроблені предмети. Цю здатність можна використовувати для автоматизованого сортування сміття.

Сортування сміття – необхідна, але при цьому монотонна, низькооплачувана та небезпечна робота, тому вчені з MIT вважають, що її повинні виконувати не люди, а роботи.

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Вони розробили машину під назвою RoCycle, яка вже вміє сортувати паперове, пластикове та металеве сміття з точністю до 85%. Маніпулятор робота оснащений датчиками тиску, які дають йому зворотний тактильний зв'язок.

Щоб відрізнити папір від пластику, роботу достатньо стиснути предмет і оцінити його крихкість. А щоб відрізнити твердий пластик від металу, він використовує датчик електропровідності. У майбутньому вчені хочуть подарувати роботу комп'ютерний зір, щоб він міг працювати ще ефективніше.

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