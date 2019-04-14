Найнеобхідніша річ у поході, про яку ніхто не знає

Є одна річ, яку не зустрінеш практично ні в одному списку спорядження для походів. Радіо МАКСИМУМ рекомендує цей аксесуар КОЖНОМУ поважаючому себе туристу.

Мова йде про туалетний совочок! Здивовані? Напевно так, адже ми не звикли брати в похід речі, без яких можна обійтися.

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Біда в тому, що без цієї речі не залишиться гарних місць, у які ми з вами будемо ходити. Совочок потрібен для того, щоб вирити ямку глибиною 10-15 сантиметрів і залишити там ваш баласт разом з паперовими серветками і туалетним папером (синтетичні серветки і засоби гігієни потрібно виносити з собою), а потім засипати її грунтом.

Але ж можна обійтися і без совочка, скажете ви, і будете абсолютно праві: можна використовувати гілки, каміння або, наприклад, трекінгові палки. Але це незручно. Досвідчені туристи дійсно не залишають ніяких слідів людського перебування після себе і закопують відходи на автоматі, використовуючи підручні засоби. Однак, можна ж спростити собі життя і купити будь-який совочок в магазині для садівників. Наприклад, ось такий:

Радіо МАКСИМУМ рекомендує цей аксесуар КОЖНОМУ поважаючому себе туристу

І наостанок: бережіть природу, піклуйтеся про неї, а головне – запускайте цю ідею в маси!

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