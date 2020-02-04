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Вперше схвалені ліки проти алергії на арахісі

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Ліки на арахісі - фото 1
Ліки на арахісі / nypost

Управління зі санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США схвалило перший у світі препарат для лікування алергії на арахіс у дітей.

Арахіс визнаний найбільш поширеним харчовим алергеном в США. Він може викликати різні реакції організму, в тому числі нежить, біль у шлунку, кропив'янку, набряки, непритомність і анафілаксію.

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Майже мільйон дітей в США страждають від алергії на цей продукт. Препарат під назвою Palforzia застосовується для пом'якшення небезпечних для життя алергічних реакцій. Він призначений для дітей у віці від 4 до 17 років. Ліки випускають у вигляді порошку, який додається в їжу. У ньому міститься невелика кількість білка арахісу. Поступово дозування збільшується, щоб приблизно через пів року дитина могла спокійно переносити еквівалент приблизно одного арахісу.

Ліки стануть додатковим заходом, що допомагає дітям у випадку ненавмисного споживання арахісу. Однак, пацієнтам все ще буде рекомендовано уникати будь-якого контакту з арахісом.

Вперше схвалені ліки проти алергії на арахісі - фото 384076

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Джерело: sciencealert
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