Чому не варто кожен день починати з кави

Кава корисна, якщо нею не зловживати

Кофеїн – найбільш використовувана активна речовина, що впливає на поведінку у всьому світі. Чашка кави або пляшка коли не стануть причиною залежності, але для багатьох людей, відсутність кофеїну викликає неабияке занепокоєння. Експерти розповіли, як "злізти" з кофеїнової голки.

Як залежність від кофеїну може вплинути на ваше життя і здоров'я?

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Кофеїнова залежність може мати серйозні наслідки здоров'я. Люди, які випили велику дозу кофеїну – 250 мг або більше – можуть:

відчувати занепокоєння;

стати збудженими;

страждати від безсоння, особливо якщо вони п'ють каву ввечері;

мати підвищену потребу мочитися, оскільки кофеїн діє як сечогінний засіб;

нервувати;

випробувати шлунково-кишковий розлад;

почервоніння обличчя;

може початися тахікардія – прискорене серцебиття (або інші види порушеного серцебиття);

будуть фізично збуджені;

відчути когнітивні порушення.

Залежність від кофеїну може мати негативні наслідки

Якщо ж різко відмовитися від кофеїновмісних продуктів, ви можете відчувати такі неприємні симптоми:

головний біль (половина людей, які припиняють вживати кофеїн, відчувають цей симптом);

втома, сонливість;

складність концентрації;

пригнічений настрій, дратівливість;

скутість м'язів;

регулярні щоденні дії стають тягарем.

З цими симптомами людина може проходити від двох до дев'яти днів, а от головний біль може супроводжувати аж до трьох тижнів.

Як відмовитися від надмірного вживання кофеїну?

Ви можете уникнути цих симптомів, не випиваючи багато чашок або дозволяючи улюблений еспресо лише зрідка. Важливо поступово знижувати дозування. Переходьте від п'яти чашок до чотирьох, потім до трьох, поки не досягнете однієї або нуля. Або просто скоротіть споживання кофеїну до відповідного рівня, але продовжуйте насолоджуватися ранковою кавою – вирішувати вам.

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