Вчені отримали найбільш детальні знімки галактики Трикутник

За допомогою телескопа Хаббл астрономи зробили найбільш детальні знімки галактики Трикутник, яка знаходиться на відстані 3 мільйонів світлових років від Землі.

Як йдеться у матеріалі ScienceAlert, це один з найбільш віддалених від нас об'єктів, видимих ​​неозброєним оком.

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Вчені отримали найбільш детальні знімки галактики Трикутник

Вчені отримали найбільш детальні знімки галактики Трикутник

Загальна панорама Трикутника складається з 54 знімків. На фотографії можна побачити до 15 млн окремих зірок в області 20 тисяч світлових років. Галактика Трикутник, або M 33 і NGC 598, є найменшою галактикою в Місцевій групі – гравітаційно пов'язаній групі галактик, що включає в себе Чумацький шлях, галактику Андромеди і галактику Трикутника. У Трикутнику найменше зірок – близько 40 млрд, тоді як в Андромеді близько 1 трлн, а в Чумацькому шляху – до 400 млрд.

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