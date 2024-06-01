Возз'єднання сім'ї: українська військовополонена вперше за 2 роки побачила сина

Під час обміну українських військовополонених 31 травня, вдалось повернути 70 чоловіків та 5 жінок. На першу зустріч з героями приїхали їхні рідні та друзі.

Під час обміну хлопчик Дмитрик зустрівся з мамою, яка повернулася додому з полону. Жінка перебувала на "Азовсталі". Про це повідомив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

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Мати з сином вперше за 2 роки побачились та обнялись. Емоції переповнювали всіх.

Це справжній подарунок для Дмитра, адже 24 травня в хлопчика був день народження. І його, і маму переповнюють емоції. Неможливо стримати сліз, дивлячись на це відео, – написав уповноважений.

Він також зазначив, що Дмитра повернув додому Офіс омбудсмана з ТОТ України. Щодо мами хлопчика – військовополонену хотіли незаконно засудити росіяни.

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