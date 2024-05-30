UNITED24: дворазова лауреатка премії “Оскар” Гіларі Свенк стала амбасадоркою проєкту

Оскароносна акторка Гіларі Свенк стала амбасадоркою платформи UNITED24. Її напрямком стала "Медична допомога".

Про це повідомила пресслужба UNITED24 у Facebook.

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Знаменитість вже встигла записати відеозвернення до українців зі словами підтримки та с закликом світу допомогти нашій країні вибороти перемогу у війні розв’язаній рф.

Вже понад два роки Україна страждає від жорстокого та несправедливого російського вторгнення. Мир і безпека для українців мають настати, і ми повинні допомогти їм досягти цього. Я підтримую народ України та закликаю всіх робити те саме, – сказала вона.

Гіларі Енн Свенк – американська акторка, дворазова володарка премії "Оскар" за головні жіночі ролі у фільмах "Хлопці не плачуть" та "Крихітка на мільйон доларів", дворазова лауреатка премії Золотий глобус та інших.

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