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Місячний календар стрижок на червень 2020: дні, коли стригти волосся
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Місячний календар на червень 2020 року допоможе спланувати похід до перукаря. Дізнайтесь, коли можна стригтися, щоб волосся росло швидко, адже цього літнього місяця будуть як сприятливі, так і несприятливі дні для цього.
Актуальний календар стрижок на червень точно не буде зайвим для тих, хто планує поміняти образ. Обирайте сприятливий день для візиту в перукарню у червні, аби зміни іміджу вас не розчарували влітку.
Коли можна стригти волосся у червні
*червоним кольором відзначені найбільш несприятливі дні, зеленим – сприятливі дні для стрижки, решта – нейтральні дати.
|ЧЕРВЕНЬ 2020
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|НД
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|10
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|21
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|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
Місячний календар стрижок на червень
- 1 червня. Оздоровчі процедури для волосся принесуть багато користі. Віддайте перевагу легким маскам і натуральним трав'яним відварам або відвідайте професіонала.
- 2 червня. Сьогодні найсприятливіший день для стрижки. Ви збережете свої позитивні сили та позбудетеся від усього негативного, знайдете гармонію з собою і зовнішнім світом.
- 3 червня. Кардинально змінювати колір волосся не варто, остаточний результат швидше за все не виправдає ваших очікувань, то ж саме стосується кардинально коротких стрижок.
- 4 червня. Фарбування волосся сьогодні вкрай не бажано. До зачіски сьогодні потрібно поставитися дуже відповідально, не варто довіряти її чужій людині.
- 5 червня. Зачіска повинна бути якомога природнішою, бажано залишити проділ, це дозволить вам отримати енергію відновлення.
- 6 червня. Для налаштування на приймання позитивної енергії варто позбутися кучерів і віддати перевагу прямому витягнутому волоссю.
- 7 червня. Фарбування і тонування пройде вдало, особливо зафарбовування сивини, можна навіть піти на експерименти з кольором. Хороший період для хімічної завивки, вона не завдасть великої шкоди волоссю.
- 8 червня. Зачіску краще обрати спокійну, не химерну, намагайтеся не перестаратися з аксесуарами.
- 9 червня. Фарбуватися варто в колір, який у вас був в найуспішніший період вашого життя, в період, який ви хотіли б повернути. У зачісці варто зробити акцент на гривці, це приверне енергію.
- 10 червня. Зачіска сьогодні повинна бути ретельно продумана і також ретельно укладена, щоб не розірвати ваш енергетичний зв'язок. Сьогодні потрібно контролювати свої дії, оскільки вони можуть викликати сплеск як позитивної, так і негативної енергії.
- 11 червня. Сьогодні хороший день для експериментальних і екстравагантних укладок. Так само успішно пройдуть експерименти з незвичайним тонуванням або фарбуванням в яскравий, не властивий вам колір.
- 12 червня. Хімічний вплив на волосся, завивка або фарбування, можуть негативно вплинути на волосся і навіть пошкодити його, так само це може призвести до пошкодження кінчиків, а самі кучері швидко випрямляться.
- 13 червня. Відвідати перукаря варто власникам тонкого і пошкодженого волосся, сьогодні їм варто провести оздоровчі та загальнозміцнювальні процедури.
- 14 червня. Якщо в цей день щось змінювати в організмі, а тим більше відрізати якусь частину, то можна порушити зв'язок з космосом. До речі, ці рекомендації повною мірою стосуються не тільки до волосся, але й нігтів.
- 15 червня. Стрижка сьогодні дозволить вам зберегти здоров'я і зберегти вас від негативної енергетики. Фарбування волосся рослинними барвниками полегшить розв'язання робочих питань.
Влітку варто оновити свій колір волосся
- 16 червня. Стрижку варто відкласти, вона може негативно позначитися на стані волосся та його зовнішньому вигляді, волосся може почати випадати, кінчики стануть посіченими.
- 17 червня. Для досягнення найкращого ефекту від оздоровчих процедур для волосся не обов'язково відвідувати салон, домашня маска з натуральних компонентів буде не гірше, а можливо і краще.
- 18 червня. Місяць перебуває в фазі Спадного місяця. Стригти волосся можна тільки, якщо хочете сповільнити ріст волосся і зміцнити коріння волосся.
- 19 червня. Не рекомендується відвідувати перукарню. На думку астрологів, в цей день біохімічні процеси в організмі уповільнені, і після п'ятничної стрижки волосся будуть погано рости.
- 20 червня. Стрижка сьогодні прискорить ріст волосся, але волосся стане неслухняними, на якості волосся це практично не позначиться, а ось саме волосся може почати крутитися.
- 21 червня. Місяць перебуває в фазі Молодика. Не рекомендується стригти волосся, адже це один з найбільш критичних моментів для організму.
- 22 червня. Волосся стане неслухняним, практично всі маніпуляції з метою укладання волосся і надання їм потрібної форми виявляться невдалими.
- 23 червня. Для сухого і пошкодженого волосся буде вкрай вдало провести оздоровчі та живильні процедури.
- 24 червня. Загалом сьогодні відмінний день для відвідування майстра. Вдало пройдуть практично всі процедури з волоссям: стрижка, укладання, фарбування, тонування, знебарвлення.
- 25 червня. Місяць перебуває в фазі Висхідного місяця. Якщо хочете, щоб волосся росло швидше, стан їх поліпшувалося, а коріння зміцнювалися, підстрижіть волосся в цей день.
- 26 червня. Оздоровчі процедури пройдуть вдало, волосся зміцняться, покращиться його структура, ріст прискориться, випадання волосся помітно зменшиться.
- 27 червня. Стрижка допомагає позбутися від самотності, невдоволення собою, підвищує самооцінку. Також вважається, що вона допомагає зняти частину проблем, що виникли з вини оточення.
- 28 червня. Оздоровчі процедури для волосся принесуть багато користі. Віддайте перевагу легким маскам і натуральним трав'яним відварам або відвідайте професіонала.
- 29 червня. Взагалі будь-який кардинальний вплив на волосся сьогодні не є сприятливим. Щоб не привертати до себе негатив чи нещастя не варто сьогодні стригтися. Фарбування волосся так само не бажане, ви можете поставити під удар свою гідність.
- 30 червня. Варто відмовитися від сильного хімічного впливу на волосся. Якщо ви запланували забарвлення волосся в новий колір, то варто це відкласти. Хімічну завивку так само варто відкласти, тому що результат може вас розчарувати.
У червні хочеться новий образ
Читайте також: Вихідні у червні 2020: коли й скільки буде вихідних в Україні
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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