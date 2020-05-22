Місячний календар стрижок на червень 2020: дні, коли стригти волосся

Місячний календар на червень 2020 року допоможе спланувати похід до перукаря. Дізнайтесь, коли можна стригтися, щоб волосся росло швидко, адже цього літнього місяця будуть як сприятливі, так і несприятливі дні для цього.

Актуальний календар стрижок на червень точно не буде зайвим для тих, хто планує поміняти образ. Обирайте сприятливий день для візиту в перукарню у червні, аби зміни іміджу вас не розчарували влітку.

Коли можна стригти волосся у червні

*червоним кольором відзначені найбільш несприятливі дні, зеленим – сприятливі дні для стрижки, решта – нейтральні дати.

ЧЕРВЕНЬ 2020 ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Місячний календар стрижок на червень

1 червня. Оздоровчі процедури для волосся принесуть багато користі. Віддайте перевагу легким маскам і натуральним трав'яним відварам або відвідайте професіонала.

Оздоровчі процедури для волосся принесуть багато користі. Віддайте перевагу легким маскам і натуральним трав'яним відварам або відвідайте професіонала. 2 червня. Сьогодні найсприятливіший день для стрижки. Ви збережете свої позитивні сили та позбудетеся від усього негативного, знайдете гармонію з собою і зовнішнім світом.

Сьогодні найсприятливіший день для стрижки. Ви збережете свої позитивні сили та позбудетеся від усього негативного, знайдете гармонію з собою і зовнішнім світом. 3 червня. Кардинально змінювати колір волосся не варто, остаточний результат швидше за все не виправдає ваших очікувань, то ж саме стосується кардинально коротких стрижок.

Кардинально змінювати колір волосся не варто, остаточний результат швидше за все не виправдає ваших очікувань, то ж саме стосується кардинально коротких стрижок. 4 червня. Фарбування волосся сьогодні вкрай не бажано. До зачіски сьогодні потрібно поставитися дуже відповідально, не варто довіряти її чужій людині.

Фарбування волосся сьогодні вкрай не бажано. До зачіски сьогодні потрібно поставитися дуже відповідально, не варто довіряти її чужій людині. 5 червня. Зачіска повинна бути якомога природнішою, бажано залишити проділ, це дозволить вам отримати енергію відновлення.

Зачіска повинна бути якомога природнішою, бажано залишити проділ, це дозволить вам отримати енергію відновлення. 6 червня. Для налаштування на приймання позитивної енергії варто позбутися кучерів і віддати перевагу прямому витягнутому волоссю.

Для налаштування на приймання позитивної енергії варто позбутися кучерів і віддати перевагу прямому витягнутому волоссю. 7 червня. Фарбування і тонування пройде вдало, особливо зафарбовування сивини, можна навіть піти на експерименти з кольором. Хороший період для хімічної завивки, вона не завдасть великої шкоди волоссю.

Фарбування і тонування пройде вдало, особливо зафарбовування сивини, можна навіть піти на експерименти з кольором. Хороший період для хімічної завивки, вона не завдасть великої шкоди волоссю. 8 червня. Зачіску краще обрати спокійну, не химерну, намагайтеся не перестаратися з аксесуарами.

Зачіску краще обрати спокійну, не химерну, намагайтеся не перестаратися з аксесуарами. 9 червня. Фарбуватися варто в колір, який у вас був в найуспішніший період вашого життя, в період, який ви хотіли б повернути. У зачісці варто зробити акцент на гривці, це приверне енергію.

Фарбуватися варто в колір, який у вас був в найуспішніший період вашого життя, в період, який ви хотіли б повернути. У зачісці варто зробити акцент на гривці, це приверне енергію. 10 червня. Зачіска сьогодні повинна бути ретельно продумана і також ретельно укладена, щоб не розірвати ваш енергетичний зв'язок. Сьогодні потрібно контролювати свої дії, оскільки вони можуть викликати сплеск як позитивної, так і негативної енергії.

Зачіска сьогодні повинна бути ретельно продумана і також ретельно укладена, щоб не розірвати ваш енергетичний зв'язок. Сьогодні потрібно контролювати свої дії, оскільки вони можуть викликати сплеск як позитивної, так і негативної енергії. 11 червня. Сьогодні хороший день для експериментальних і екстравагантних укладок. Так само успішно пройдуть експерименти з незвичайним тонуванням або фарбуванням в яскравий, не властивий вам колір.

Сьогодні хороший день для експериментальних і екстравагантних укладок. Так само успішно пройдуть експерименти з незвичайним тонуванням або фарбуванням в яскравий, не властивий вам колір. 12 червня. Хімічний вплив на волосся, завивка або фарбування, можуть негативно вплинути на волосся і навіть пошкодити його, так само це може призвести до пошкодження кінчиків, а самі кучері швидко випрямляться.

Хімічний вплив на волосся, завивка або фарбування, можуть негативно вплинути на волосся і навіть пошкодити його, так само це може призвести до пошкодження кінчиків, а самі кучері швидко випрямляться. 13 червня. Відвідати перукаря варто власникам тонкого і пошкодженого волосся, сьогодні їм варто провести оздоровчі та загальнозміцнювальні процедури.

Відвідати перукаря варто власникам тонкого і пошкодженого волосся, сьогодні їм варто провести оздоровчі та загальнозміцнювальні процедури. 14 червня. Якщо в цей день щось змінювати в організмі, а тим більше відрізати якусь частину, то можна порушити зв'язок з космосом. До речі, ці рекомендації повною мірою стосуються не тільки до волосся, але й нігтів.

Якщо в цей день щось змінювати в організмі, а тим більше відрізати якусь частину, то можна порушити зв'язок з космосом. До речі, ці рекомендації повною мірою стосуються не тільки до волосся, але й нігтів. 15 червня. Стрижка сьогодні дозволить вам зберегти здоров'я і зберегти вас від негативної енергетики. Фарбування волосся рослинними барвниками полегшить розв'язання робочих питань.

Влітку варто оновити свій колір волосся

16 червня. Стрижку варто відкласти, вона може негативно позначитися на стані волосся та його зовнішньому вигляді, волосся може почати випадати, кінчики стануть посіченими.

Стрижку варто відкласти, вона може негативно позначитися на стані волосся та його зовнішньому вигляді, волосся може почати випадати, кінчики стануть посіченими. 17 червня. Для досягнення найкращого ефекту від оздоровчих процедур для волосся не обов'язково відвідувати салон, домашня маска з натуральних компонентів буде не гірше, а можливо і краще.

Для досягнення найкращого ефекту від оздоровчих процедур для волосся не обов'язково відвідувати салон, домашня маска з натуральних компонентів буде не гірше, а можливо і краще. 18 червня. Місяць перебуває в фазі Спадного місяця. Стригти волосся можна тільки, якщо хочете сповільнити ріст волосся і зміцнити коріння волосся.

Місяць перебуває в фазі Спадного місяця. Стригти волосся можна тільки, якщо хочете сповільнити ріст волосся і зміцнити коріння волосся. 19 червня. Не рекомендується відвідувати перукарню. На думку астрологів, в цей день біохімічні процеси в організмі уповільнені, і після п'ятничної стрижки волосся будуть погано рости.

Не рекомендується відвідувати перукарню. На думку астрологів, в цей день біохімічні процеси в організмі уповільнені, і після п'ятничної стрижки волосся будуть погано рости. 20 червня. Стрижка сьогодні прискорить ріст волосся, але волосся стане неслухняними, на якості волосся це практично не позначиться, а ось саме волосся може почати крутитися.

Стрижка сьогодні прискорить ріст волосся, але волосся стане неслухняними, на якості волосся це практично не позначиться, а ось саме волосся може почати крутитися. 21 червня. Місяць перебуває в фазі Молодика. Не рекомендується стригти волосся, адже це один з найбільш критичних моментів для організму.

Місяць перебуває в фазі Молодика. Не рекомендується стригти волосся, адже це один з найбільш критичних моментів для організму. 22 червня. Волосся стане неслухняним, практично всі маніпуляції з метою укладання волосся і надання їм потрібної форми виявляться невдалими.

Волосся стане неслухняним, практично всі маніпуляції з метою укладання волосся і надання їм потрібної форми виявляться невдалими. 23 червня. Для сухого і пошкодженого волосся буде вкрай вдало провести оздоровчі та живильні процедури.

Для сухого і пошкодженого волосся буде вкрай вдало провести оздоровчі та живильні процедури. 24 червня. Загалом сьогодні відмінний день для відвідування майстра. Вдало пройдуть практично всі процедури з волоссям: стрижка, укладання, фарбування, тонування, знебарвлення.

Загалом сьогодні відмінний день для відвідування майстра. Вдало пройдуть практично всі процедури з волоссям: стрижка, укладання, фарбування, тонування, знебарвлення. 25 червня. Місяць перебуває в фазі Висхідного місяця. Якщо хочете, щоб волосся росло швидше, стан їх поліпшувалося, а коріння зміцнювалися, підстрижіть волосся в цей день.

Місяць перебуває в фазі Висхідного місяця. Якщо хочете, щоб волосся росло швидше, стан їх поліпшувалося, а коріння зміцнювалися, підстрижіть волосся в цей день. 26 червня. Оздоровчі процедури пройдуть вдало, волосся зміцняться, покращиться його структура, ріст прискориться, випадання волосся помітно зменшиться.

Оздоровчі процедури пройдуть вдало, волосся зміцняться, покращиться його структура, ріст прискориться, випадання волосся помітно зменшиться. 27 червня. Стрижка допомагає позбутися від самотності, невдоволення собою, підвищує самооцінку. Також вважається, що вона допомагає зняти частину проблем, що виникли з вини оточення.

Стрижка допомагає позбутися від самотності, невдоволення собою, підвищує самооцінку. Також вважається, що вона допомагає зняти частину проблем, що виникли з вини оточення. 28 червня. Оздоровчі процедури для волосся принесуть багато користі. Віддайте перевагу легким маскам і натуральним трав'яним відварам або відвідайте професіонала.

Оздоровчі процедури для волосся принесуть багато користі. Віддайте перевагу легким маскам і натуральним трав'яним відварам або відвідайте професіонала. 29 червня. Взагалі будь-який кардинальний вплив на волосся сьогодні не є сприятливим. Щоб не привертати до себе негатив чи нещастя не варто сьогодні стригтися. Фарбування волосся так само не бажане, ви можете поставити під удар свою гідність.

Взагалі будь-який кардинальний вплив на волосся сьогодні не є сприятливим. Щоб не привертати до себе негатив чи нещастя не варто сьогодні стригтися. Фарбування волосся так само не бажане, ви можете поставити під удар свою гідність. 30 червня. Варто відмовитися від сильного хімічного впливу на волосся. Якщо ви запланували забарвлення волосся в новий колір, то варто це відкласти. Хімічну завивку так само варто відкласти, тому що результат може вас розчарувати.

У червні хочеться новий образ

Читайте також: Вихідні у червні 2020: коли й скільки буде вихідних в Україні