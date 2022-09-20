Не дратуйте "богів війни": українські бійці показали, як нищать окупантів – відео

Як ЗСУ нищать техніку окупантів / Скриншот з відео

Українські воїни кожного дня докладають максимум зусиль, щоб наблизити перемогу України. І свіжі відео з фронту лише підтверджують, наскільки потужні та сміливі у нас захисники!

Українські бійці продовжують знищувати російських загарбників, які вдерлись в нашу країну. Цього разу своїми успіхами поділились захисники зі 128 ОГШБр "Закарпатський легіон" на своїй офіційній сторінці у фейсбуці.

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Не варто дратувати богів війни 128 окремої гірсько-штурмової "Закарпатської" бригади, – йдеться в описі до відео, на якому можна побачити які чітко та ефектно ворожа техніка перетворюється у палаючий мотлох.

Якщо відео не відтворюється, то його можна переглянути за цим посиланням

Відзначимо, що станом на 20 вересня російські окупанти втратили 2216 танків, 4724 бойові броньовані машини, 1323 артилерійські системи. Повний перелік втрат армії рф з початку повномасштабної війни має такий вигляд:

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