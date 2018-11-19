Укрзалізниця отримала п'ять тепловозів General Electric

В Україні вже є 15 нових локомотивів виробництва GE / UA.NEWS

Укрзалізниця отримала ще п'ять локомотивів американського виробництва.

Про це повідомила прес-служба регіональної філіії "Одеська залізниця" у Facebook.

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Вивантажили локомотиви у морському порту "Чорноморськ". Як повідомлялось раніше, локомотив General Electric "Тризуб" проїхав свій перший рейс. Потягом керувала бригада з депо Мелітополь, яка проходила навчання на локомотивах General Electric у Казахстані.

В Україні вже 15 нових локомотивів виробництва GE на доукомплектації. Голова "УЗ" зазначив, що у першому кварталі 2019 року "Укрзалізниця" отримає ще 15 таких локомотивів. General Electric – американська багатогалузева корпорація, найбільший у світі виробник багатьох видів техніки, включаючи локомотиви, енергетичні установки, газові турбіни, авіаційні двигуни тощо.

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