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Стало відомо, коли Укрзалізниця розблокує продаж квитків на свята

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Зараз в графік руху поїздів вносять остаточні коригування - фото 1
Зараз в графік руху поїздів вносять остаточні коригування / irpin

Укрзалізниця відкриє продаж квитків на всі потяги, які курсуватимуть після 9 грудня, з 26 листопада.

Про це повідомили на сайті компанії. Зазначається, що квитки з'являться в продажу на порталі бронювання квитків booking.uz.gov.ua і в залізничних касах найближчим часом.

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В Укрзалізниці пояснили, що зараз в графік руху вносять остаточні коригування, пов'язані з проведенням ремонту інфраструктури та запуском швидкісного експреса в аеропорт Бориспіль. Також наразі враховуються пропозиції щодо оптимізації курсування пасажирського рухомого складу.

"А ще закінчується робота з призначення додаткових поїздів, і вже з 5 грудня розпочнеться продаж квитків на поїзди, які курсуватимуть в період масових перевезень під час новорічних і різдвяних свят", – підсумували в УЗ.

Стало відомо, коли Укрзалізниця розблокує продаж квитків на свята - фото 290330
Стало відомо, коли Укрзалізниця розблокує продаж квитків на свята

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Джерело: uz.gov.ua
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