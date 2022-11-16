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Воєнний стан в Україні знову продовжили: доки триватиме

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16 листопада в Україні продовжили воєнний стан ще на 90 днів - фото 1
16 листопада в Україні продовжили воєнний стан ще на 90 днів / Žilvinas Ka on Unsplash

В Україні вже вкотре продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію. На який термін та які обмеження діють - дізнавайтесь далі.

Верховна Рада 16 листопада прийняла рішення продовжити дію воєнного стану, а також загальної мобілізації. Відповідно до закону, воєнний стан триватиме ще 90 діб, тобто до 19 лютого 2023 року, пише Радіо MAXIMUM.

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Які обмеження для українців діють під час воєнного стану:

  • Введення комендантської години (конкретні обмеження вводить місцева влада). У певний період доби буде заборонено без спецперепусток перебувати у громадських місцях.
  • Можлива трудова повинність для людей працездатного віку.
  • Можливий спеціальний пропускний режим, яким обмежується в'їзд та виїзд з населених пунктів.
  • Можлива конфіскація майна для потреб оборони (військова адміністрація видаватиме документи для компенсації для громадян);
  • У помешкання громадян можуть поселити військових.
  • Можлива заборона проведення мітингів, зборів та будь-яких масових заходів.
  • Можлива перевірка документів та огляд машин, житла та речей громадян.
  • Можливе порушення права на таємницю телефонних розмов, листування тощо.
Jon Tyson on Unsplash - фото 515770
Jon Tyson on Unsplash

Нагадаємо, що воєнний стан припиняють лише після завершення терміну, на який його було продовжено. Якщо небезпека зникне, то президент України може в будь-який момент погодити рішення про скасування воєнного стану.

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