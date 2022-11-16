Воєнний стан в Україні знову продовжили: доки триватиме

16 листопада в Україні продовжили воєнний стан ще на 90 днів / Žilvinas Ka on Unsplash

В Україні вже вкотре продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію. На який термін та які обмеження діють - дізнавайтесь далі.

Верховна Рада 16 листопада прийняла рішення продовжити дію воєнного стану, а також загальної мобілізації. Відповідно до закону, воєнний стан триватиме ще 90 діб, тобто до 19 лютого 2023 року, пише Радіо MAXIMUM.

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Які обмеження для українців діють під час воєнного стану:

Введення комендантської години (конкретні обмеження вводить місцева влада). У певний період доби буде заборонено без спецперепусток перебувати у громадських місцях.

Можлива трудова повинність для людей працездатного віку.

Можливий спеціальний пропускний режим, яким обмежується в'їзд та виїзд з населених пунктів.

Можлива конфіскація майна для потреб оборони (військова адміністрація видаватиме документи для компенсації для громадян);

У помешкання громадян можуть поселити військових.

Можлива заборона проведення мітингів, зборів та будь-яких масових заходів.

Можлива перевірка документів та огляд машин, житла та речей громадян.

Можливе порушення права на таємницю телефонних розмов, листування тощо.

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Нагадаємо, що воєнний стан припиняють лише після завершення терміну, на який його було продовжено. Якщо небезпека зникне, то президент України може в будь-який момент погодити рішення про скасування воєнного стану.

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