Чому воєнний стан продовжать аж на 90 днів – пояснення

Федір Веніславський, депутат від партії "Слуга народу", юрист та викладач, прокоментував, чому воєнний стан в Україні планують продовжити одразу на три місяці, а не продовжувати щомісяця. Читайте далі!

Проєкт Закону про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" передбачає, що воєнний стан продовжують ще на 90 днів.

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Є кілька основних причин, чому важливо вжити саме такі заходи, а не кожного місяця продовжувати воєнний стан за потреби.

Причина №1 . Українські військові роблять усе можливе задля нашої перемоги, проте звільнити всю територію України за найближчі 30 днів навряд чи вдасться. Саме тому керівництво розраховує на 90 днів.

. Українські військові роблять усе можливе задля нашої перемоги, проте за найближчі 30 днів навряд чи вдасться. Саме тому керівництво розраховує на 90 днів. Причина №2. Кожного разу, коли країна вводить чи продовжує воєнний стан, про це потрібно інформувати ООН. Адже таким чином Україна обмежує конституційні права та свободи, що запроваджується в умовах воєнного стану. Місія інформування лягає в обов'язки українських дипломатів. Це спростить їм роботи – не доведеться щомісяця повторювати цю процедуру.

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