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Воєнний стан в Україні продовжили до кінця літа: які обмеження діють

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Воєнний стан в Україні знову продовжили - фото 1
Воєнний стан в Україні знову продовжили / Max Kukurudziak on Unsplash

Верховна рада погодила продовження воєнного стану та мобілізації ще на три місяці. Детальніше читайте далі.

Парламент затвердив указ президента Володимира Зеленського, відповідно до якого воєнний стан продовжується з 25 травня ще на 90 діб. Також в уряді погодили і продовження загальної мобілізації, йдеться у пресцентрі ВРУ.

І ще: Чому воєнний стан продовжать аж на 90 днів – пояснення

Воєнний стан в Україні продовжили до кінця літа: які обмеження діють - фото 505901

Які обмеження для українців можливі під час воєнного стану:

  • Введення комендантської години місцевою владою. У певний час буде заборонено без спецперепусток перебувати у громадських місцях.
  • Можлива трудова повинність для людей працездатного віку.
  • Можливий спеціальний пропускний режим, яким обмежується в'їзд та виїзд з населених пунктів.
  • Можлива конфіскація майна для потреб оборони. У таких випадках військова адміністрація повинна видати документи для компенсації для громадян.
  • У помешкання громадян можуть поселити військових.
  • Можлива заборона проведення мітингів, зборів та будь-яких масових заходів.
  • Можлива перевірка документів та огляд машин, житла та речей громадян.
  • Можливе порушення права на таємницю телефонних розмов, листування тощо.

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