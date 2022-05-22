Воєнний стан в Україні продовжили до кінця літа: які обмеження діють

Верховна рада погодила продовження воєнного стану та мобілізації ще на три місяці. Детальніше читайте далі.

Парламент затвердив указ президента Володимира Зеленського, відповідно до якого воєнний стан продовжується з 25 травня ще на 90 діб. Також в уряді погодили і продовження загальної мобілізації, йдеться у пресцентрі ВРУ.

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Які обмеження для українців можливі під час воєнного стану:

Введення комендантської години місцевою владою. У певний час буде заборонено без спецперепусток перебувати у громадських місцях.

Можлива трудова повинність для людей працездатного віку.

Можливий спеціальний пропускний режим, яким обмежується в'їзд та виїзд з населених пунктів.

Можлива конфіскація майна для потреб оборони. У таких випадках військова адміністрація повинна видати документи для компенсації для громадян.

У помешкання громадян можуть поселити військових.

Можлива заборона проведення мітингів, зборів та будь-яких масових заходів.

Можлива перевірка документів та огляд машин, житла та речей громадян.

Можливе порушення права на таємницю телефонних розмов, листування тощо.

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