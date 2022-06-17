"16 секунд радості": Положинський показав, як військові танцюють під його трек (відео)

Музикант Олександр Положинський влаштував запальні танці зі своїми побратимами по службі. Порція гарного настрою та підйом бойового духу гарантовані!

Відомий музикант Олександр Положинський прийняв рішення на початку повномасштабної війни з окупантами приєднатись до 47 батальйону, який створив Валерій Маркус. Виконавець вже встиг відсвяткувати 50-ліття у ролі стрільця на фронті, а також продовжує ділитись кадрами зі своїх нових буднів в інстаграмі.

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Нещодавно Положинський потішив фанатів відео, на якому він з побратимами весело підтанцьовують під хіт Сашка "Моєї дискотеки треки". 16-секундний ролик за лічені години встиг зібрати понад 12 тисяч переглядів та сотню захоплених і вдячних коментарів. Це справді хіт, як зауважив сам музикант.

До слова, насолоджуйтесь повною версією пісні "Моєї дискотеки треки":

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