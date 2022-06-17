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війна Kalush

"16 секунд радості": Положинський показав, як військові танцюють під його трек (відео)

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Танці Положинського з побратимами - фото 1
Танці Положинського з побратимами / instagram.com/oleksandrpolozhynskyi

Музикант Олександр Положинський влаштував запальні танці зі своїми побратимами по службі. Порція гарного настрою та підйом бойового духу гарантовані!

Відомий музикант Олександр Положинський прийняв рішення на початку повномасштабної війни з окупантами приєднатись до 47 батальйону, який створив Валерій Маркус. Виконавець вже встиг відсвяткувати 50-ліття у ролі стрільця на фронті, а також продовжує ділитись кадрами зі своїх нових буднів в інстаграмі.

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Нещодавно Положинський потішив фанатів відео, на якому він з побратимами весело підтанцьовують під хіт Сашка "Моєї дискотеки треки". 16-секундний ролик за лічені години встиг зібрати понад 12 тисяч переглядів та сотню захоплених і вдячних коментарів. Це справді хіт, як зауважив сам музикант.

До слова, насолоджуйтесь повною версією пісні "Моєї дискотеки треки":

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