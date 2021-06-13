Вот какие косметические средства действительно нужны для ухода за кожей

Ассортимент косметики для ухода за телом и лицом, кажется, безграничен. Среди всех предложений сложно выбрать то, что подойдет именно вам. Тем более, что многие из средств, по мнению косметологов, переоценены, а некоторые и опасны.

Не вся косметика, к сожалению, полезна вам, а тратить деньги на то, что вам не нужно, вдвойне неразумно. Рассказываем, какие именно средства стоят вашего внимания, а какие стоит убрать с полочки в ванной.

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Скраб для лица, скраб для тела или скраб для кожи головы

Есть много скрабов, но также есть много нюансов при выборе правильного. Важно разобраться, какой же скраб действительно нужен, а какой категорически нельзя использовать.

Скраб для лица . Забудьте об этом средстве навсегда. Это та баночка, которой не должно быть среди вашей косметики. Не удивляйтесь, ведь важно понять, почему же скраб для лица так опасен. Его функция – убрать ороговевшую кожу, но проблема в том, что кожа лица слишком нежная для абразивных частиц, которые есть в скрабах. Хотите получить такой же результат, но не травмировать кожу, тогда замените скраб на средства с кислотами, к примеру, пилинг.

. Забудьте об этом средстве навсегда. Это та баночка, которой не должно быть среди вашей косметики. Не удивляйтесь, ведь важно понять, почему же скраб для лица так опасен. Его функция – убрать ороговевшую кожу, но проблема в том, что кожа лица слишком нежная для абразивных частиц, которые есть в скрабах. Хотите получить такой же результат, но не травмировать кожу, тогда замените скраб на средства с кислотами, к примеру, пилинг. Скраб для тела. А это уже нужное средство, ведь кожа на теле имеет другую плотность, для которой скраб не будет травмирующим. Какой именно скраб выбрать, зависит от вас и ваших предпочтений. Примером, в косметической линейке от Сlinique, есть несколько скрабов для тела. Если вам нужно напитать кожу, то присмотритесь к маслянистым скрабам, после которых не надо пользоваться кремом.

Скраб для кожи головы. Отшелушивать верхний слой эпидермиса на голове – нужно! Это благоприятно влияет на рост волос, длительность свежести волос после мытья. Такая процедура убирает перхоть и обеспечивает приток крови к фолликулам.

Крем для рук, крем для ног или крем для тела

Крем для рук . Если у вас нет чрезмерной сухости или особых аллергических реакций, то у вас и нет нужды приобретать специальны крем для рук. Вам подойдет и крем для тела.

. Если у вас нет чрезмерной сухости или особых аллергических реакций, то у вас и нет нужды приобретать специальны крем для рук. Вам подойдет и крем для тела. Крем для ног. Такая же ситуация и с кремом для ног – вы можете использовать обычный крем для тела, а не специальный крем для ног, если у вас нет специальных запросов к средству.

Крем для тела. Это средство важно иметь среди своих косметических средств, ведь кожа тела также нуждается в питании и уходе. Плюс крема для тела в том, что им можно увлажнять и пятки, и локти, и руки.

Мицеллярная вода или тоник для лица

Мицеллярная вода. Это средство стоит рассматривать исключительно исходя из личных нужд. Если вы преимущественно не пользуетесь декоративной косметикой, то мицеллярная вода может быть для вас лишняя. Если же вы почти каждый день краситесь и используете при этом и тональный крем, и тушь, и помаду, то мицеллярная вода может быть вам полезной. Но при этом не забывайте, что после неё все равно нужно умыться.

Тоник для лица. Это важное средство, которым обязательно нужно пользоваться после умывания лица. Возьмите себе за правило использовать тоник как один из этапов очищения лица. Нанесите небольшое количество тоника на ватный диск или пафф, а потом легко протрите кожу, не растягивая её. Так вы восстановите правильный pH кожи перед нанесением следующего средства.

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