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День Святого Валентина Голос країни

Воскова фігура Меган Маркл у музеї Сіднея отримала вагітний живіт

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Воскова фігура Меган Маркл - фото 1
Воскова фігура Меган Маркл / dailymail

Після того, як e День святого Валентина Меган Маркл і принц Гаррі повідомили, що чекають на другу дитину, Музей мадам Тюссо у Сіднеї вирішив переробити воскову фігуру колишньої актриси.

Так, фігурі Меган Маркл додали вагітний живіт і наділи плаття для майбутніх мам. А потім перевезли оновлену копію герцогині у зоопарк Wild Life Sydney Zoo для фотосесії в австралійському стилі, де живі кенгуру нюхають вагітний живіт герцогині.

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"Ця новина дуже схвилювала нас, і ми не могли придумати кращого способу висловити привітання, ніж послати королівській сім'ї поцілунки кенгуру", – заявив представник Сіднейського музею мадам Тюссо.

Сіднейська воскова фігура Меган Маркл зазвичай стоїть поруч з фігурою принца Гаррі, королеви Єлизавети II, принца Вільяма і Кейт Міддлтон.

Воскова фігура Меган Маркл у музеї Сіднея отримала вагітний живіт - фото 447976

Воскова фігура Меган Маркл у музеї Сіднея отримала вагітний живіт - фото 447977

Воскова фігура Меган Маркл у музеї Сіднея отримала вагітний живіт - фото 447978

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Джерело: dailymail
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