Королівський біограф розповів, що найбільше дратує Меган Маркл

Королівський біограф Інгрід Сьюард розповіла виданню The Sun, що найбільше дратує дружину принца Гаррі Меган Маркл.

За словами жінки, колишня актриса обурена тим, що принц Гаррі вважається "менш важливими" за свого брата Вільяма.

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Крім того, Меган відмовляється приймати той факт, що її чоловік поступається в значущості своїх родичів саме через лінію престолонаступництва. Зараз першим в черзі на трон стоїть принц Чарльз, якому 72 роки. Далі після свого батька йде принц Вільям і його нащадки. Гаррі стоїть у черзі за престол шостим. Відповідно, шансів у принца стати королем дуже мало.

Причин для занепокоєння стало більше після того, як принц Вільям з дружиною Кейт Міддлтон повідомили, що хочуть завести четверту дитину. Тоді вже ні Гаррі, ні його дітям не стати монархами, оскільки попереду дуже багато претендентів. Ця ситуація хвилює не тільки Меган Маркл, але і принца Гаррі, оскільки дружина доволі сильно тисне на свого чоловіка.

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