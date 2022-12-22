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Найкращі актори 2022 року за версією IMDb

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Найкращі актори 2022 року за версією IMDb - фото 1

Найбільша платформа про кіно IMDb підбила підсумки року й оголосили список з 10 найкращих акторів та акторок за 2022 рік. Читайте далі та дізнайтеся, хто посів місця у цьому переліку!

IMDb назвав найкращих акторів 2022 року. Цих зірок ви могли бачити у найсвіжіших фільмах та серіалах, які викликали захват у багатьох глядачів.

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10 місце – Джеймі Кемпбелл Баєр

Джеймі Кемпбелл Баєр у 2022 році зіграв Векну – головного лиходія 4 сезону серіалу "Дивні дива".

9 місце – Зої Кравіц

Зої Кравіц цьогоріч запам'яталася глядачам у ролі Селіни Кайл або ж Жінки-кішки у "Бетмені".

8 місце – Лілі Джеймс

Лілі Джеймс потрапила у цей список завдяки ролі Памели Андерсон у мінісеріалі "Пем та Томмі".

7 місце – Остін Батлер

Остін Батлер став популярною зіркою у 2022 році завдяки фільму про Елвіса Преслі – "Елвіс".

6 місце – Міллі Боббі Браун

Міллі Боббі Браун відома завдяки серіалу "Дивні дива", а у 2022 році знялася ще у фільм "Енола Голмс 2".

5 місце – Джулія Гарнер

Джулія Гарнер зіграла головну роль у серіалі "Вигадана Анна".

4 місце – Джозеф Квін

Джозеф Квін став улюбленцем глядачів завдяки ролі у серіалі "Дивні дива 4".

3 місце – Міллі Алкок

Найкращі актори 2022 року за версією IMDb - фото 517291

Міллі Алкок стала відомою за роллю молодої Рейніри Таргарієн у телесеріалі від HBO "Дім дракона".

2 місце – Емма Д'арсі

Найкращі актори 2022 року за версією IMDb - фото 517293

Емма Д'арсі зіграла старшу версію Рейніри Таргарієн у телесеріалі "Дім Дракона".

1 місце – Ана де Армас

Найкращі актори 2022 року за версією IMDb - фото 517292

Ана де Армас у 2022 році зіграла Мерилін Монро у фільмі "Білявка".

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