Найпопулярніші фільми та серіали 2022 року за версією IMDb

Кіноплатформа IMDb оприлюднила списки найпопулярніших фільмів та серіалів за 2022 рік. Серед фільмів виділили 25 стрічок, а серед серіалів – 100. Такі списки формують на основі кількості переглядів сторінок про фільми відвідувачами платформи. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Щорічні підсумки підбиває і платформа IMDb, тож у мережі вже можна ознайомитися з рейтингами фільмів та серіалів, які найбільше зацікавили глядачів у 2022 році. Про більшість з них, якщо не усі, ви точно чули. А може і бачили?

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Найпопулярніші фільми 2022 року за версією IMDb:

Повний перелік з 25 фільмів можна переглянути за ЦИМ посиланням.

Бетмен Доктор Стрендж у Мультивсесвіті божевілля Тор: любов і грім Топ Ґан: Маверік Чорна пантера: Ваканда назавжди Варяг Сіра людина Все завжди і водночас Смерть на Нілі Х

Найпопулярніші серіали 2022 року за версією IMDb:

Повний перелік зі 100 серіалів можна переглянути за ЦИМ посиланням.

Дивні дива (4 сезон) Дім дракона Краще дзвоніть Солу Володар перснів: персні влади Ейфорія (2 сезон) Хлопаки (3 сезон) Місячний лицар Пісочний чоловік Озарк (4 сезон) Вигадана Анна

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