Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2023

Найпопулярніші фільми та серіали 2022 року за версією IMDb

  • 193
Найпопулярніші фільми та серіали 2022 року за версією IMDb - фото 1

Кіноплатформа IMDb оприлюднила списки найпопулярніших фільмів та серіалів за 2022 рік. Серед фільмів виділили 25 стрічок, а серед серіалів – 100. Такі списки формують на основі кількості переглядів сторінок про фільми відвідувачами платформи. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Щорічні підсумки підбиває і платформа IMDb, тож у мережі вже можна ознайомитися з рейтингами фільмів та серіалів, які найбільше зацікавили глядачів у 2022 році. Про більшість з них, якщо не усі, ви точно чули. А може і бачили?

І ще: Ось наскільки зросли перегляди українських фільмів після 24 лютого

Найпопулярніші фільми 2022 року за версією IMDb:

Повний перелік з 25 фільмів можна переглянути за ЦИМ посиланням.

  1. Бетмен
  2. Доктор Стрендж у Мультивсесвіті божевілля
  3. Тор: любов і грім
  4. Топ Ґан: Маверік
  5. Чорна пантера: Ваканда назавжди
  6. Варяг
  7. Сіра людина
  8. Все завжди і водночас
  9. Смерть на Нілі
  10. Х
Найпопулярніші фільми та серіали 2022 року за версією IMDb - фото 517116

Найпопулярніші серіали 2022 року за версією IMDb:

Повний перелік зі 100 серіалів можна переглянути за ЦИМ посиланням.

  1. Дивні дива (4 сезон)
  2. Дім дракона
  3. Краще дзвоніть Солу
  4. Володар перснів: персні влади
  5. Ейфорія (2 сезон)
  6. Хлопаки (3 сезон)
  7. Місячний лицар
  8. Пісочний чоловік
  9. Озарк (4 сезон)
  10. Вигадана Анна

До теми: Золотий глобус 2023: оголошено всіх номінантів престижної премії

пропозиції партнерів
Новини