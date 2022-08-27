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Ворожу техніку на брухт, орків до Кобзона: морпіхи показали епічне відео з поля бою

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Морпіхи випалюють російських окупантів - фото 1
Морпіхи випалюють російських окупантів / Скриншот з відео

Українські воїни кожного дня працюють над тим, щоб на нашій землі не залишилось жодного російського загарбника. І нове відео від морпіхів це лише підтверджує!

Будь-яка ворожа техніка на території перетвориться у брухт, подібна доля чекає й окупантів, що регулярно демонструють ЗСУ та Нацгвардія. Цього разу своїми успіхами на полі бою поділились воїни з 36 окремої бригади морської піхоти, які докладають максимум зусиль, щоб зменшити чисельність ворогів. Ефектне відео з захисниками під час роботи з'явилось на офіційній сторінці Страткому ЗСУ у фейсбуці.

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Ворожу техніку на брухт, орків до Кобзона. Морські піхотинці 36 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського точно знають, що насправді "замєдляєт темпи наступленія" рашистів. Під пекельним вогнем 122-мм калібру морпіхів-артилеристів славетна "гвардєйськая 200-а" бригада другої армії світу з кожним днем активно "поповнює" свої широкі ряди. Слава морській піхоті України! – йдеться у повідомленні, натякаючи на кількість загиблих окупантів.

Якщо відео не завантажується, то його можна переглянути за цим посиланням.

Відзначимо, що станом на 27 серпня російські загарбники втратили близько 46 500, 1 939 танків та 4 254 бойові броньовані машини. Загальний перелік втрат армії росії з початку повномасштабного вторгнення має такий вигляд:

Ворожу техніку на брухт, орків до Кобзона: морпіхи показали епічне відео з поля бою - фото 512102

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