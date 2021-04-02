Ворожка 7, 8 серія: дивитись онлайн новий серіал СТБ

Український серіал "Ворожка" продовжується на телеканалі СТБ. Нові 7 і 8 серія розповідають про ясновидицю, яка завдяки своєму дару допомагає розслідувати кримінальні справи. Дивіться онлайн 7 та 8 епізод!

Серіал "Ворожка" – це українська містичний детектив-мелодрама. Головна героїня Катя все життя вважала себе божевільною. Вона здатна бачити те, чого не бачать інші, адже вона – Ворожка.

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Катерина Шевчук – головна героїня нового містичного детективу-мелодрами. Разом із сестрою Ксенією вона живе в обласному містечку та працює медсестрою в місцевій лікарні. На перший погляд, життя Каті нічим не особливе: робота-сім'я-дім. Однак ледь не щоночі жінці сняться віщі сни.

7 серія. Кривавий корпоратив

Станьте свідком нового розслідування майора Супруна та його напарниці з неординарними здібностями.

Дивитись онлайн серіал Ворожка 7 серія від 01-04-2021

Поліціянти виїхали на місце нового злочину в заміський комплекс. Саме там напередодні свій корпоратив святкувала агрокомпанія. Жертву вбивства Жанну знайшли в готельному номері, але він належав не їй, а колезі Роману Кирилову. За "випадковим" збігом обставин головного підозрюваного не знайшли в готелі. На допиті подруга та співробітниця покійної розповіла про її службовий любовний зв'язок із Романом, який пара ретельно приховувала.

Кому було вигідне вбивство молодої співробітниці? Чому Роман, який міг бути ймовірним вбивцею, втік до приїзду поліціянтів? Яка знахідка в номері підозрюваного приголомшила слідчих?

8 серія. Правда ціною не одного життя

Яка таємниця минулого не відпускає майора Михайла Супруна? І чому правда, яку так прагне дізнатися чоловік, може зруйнувати не тільки його, а й життя інших людей?

Дивитись онлайн серіал Ворожка 8 серія від 01-04-2021

Напередодні в батьківській квартирі слідчий Супрун знайшов старі нотатки свого батька. Чоловік працював в поліції, але 20 років тому його вбили, а винних так і не покарали. Син вирішив уважити пам'ять покійного батька та піти його професійними слідами.

Записи батька пробудили в Михайлові бажання знайти тих, хто був причетним до вбивства рідної людини. Але таку ідею не підтримав ані полковник Олег Федорович, ані старий знайомий його батька. Чому чоловіки приховували правду? І що стояло за цим давнім злочином? Про все це лише доведеться дізнатися Супруну.

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