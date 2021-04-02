Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Холостяк

Ворожка 7, 8 серія: дивитись онлайн новий серіал СТБ

  • 28
серіал "Ворожка" - фото 1
серіал "Ворожка"

Український серіал "Ворожка" продовжується на телеканалі СТБ. Нові 7 і 8 серія розповідають про ясновидицю, яка завдяки своєму дару допомагає розслідувати кримінальні справи. Дивіться онлайн 7 та 8 епізод!

Серіал "Ворожка" – це українська містичний детектив-мелодрама. Головна героїня Катя все життя вважала себе божевільною. Вона здатна бачити те, чого не бачать інші, адже вона – Ворожка.

І ще: Ворожка 5, 6 серія: дивитись онлайн новий серіал СТБ

Катерина Шевчук – головна героїня нового містичного детективу-мелодрами. Разом із сестрою Ксенією вона живе в обласному містечку та працює медсестрою в місцевій лікарні. На перший погляд, життя Каті нічим не особливе: робота-сім'я-дім. Однак ледь не щоночі жінці сняться віщі сни.

7 серія. Кривавий корпоратив

Станьте свідком нового розслідування майора Супруна та його напарниці з неординарними здібностями.

Дивитись онлайн серіал Ворожка 7 серія від 01-04-2021

Поліціянти виїхали на місце нового злочину в заміський комплекс. Саме там напередодні свій корпоратив святкувала агрокомпанія. Жертву вбивства Жанну знайшли в готельному номері, але він належав не їй, а колезі Роману Кирилову. За "випадковим" збігом обставин головного підозрюваного не знайшли в готелі. На допиті подруга та співробітниця покійної розповіла про її службовий любовний зв'язок із Романом, який пара ретельно приховувала.

Ворожка 7, 8 серія: дивитись онлайн новий серіал СТБ - фото 453938

Кому було вигідне вбивство молодої співробітниці? Чому Роман, який міг бути ймовірним вбивцею, втік до приїзду поліціянтів? Яка знахідка в номері підозрюваного приголомшила слідчих?

8 серія. Правда ціною не одного життя

Яка таємниця минулого не відпускає майора Михайла Супруна? І чому правда, яку так прагне дізнатися чоловік, може зруйнувати не тільки його, а й життя інших людей?

Дивитись онлайн серіал Ворожка 8 серія від 01-04-2021

Напередодні в батьківській квартирі слідчий Супрун знайшов старі нотатки свого батька. Чоловік працював в поліції, але 20 років тому його вбили, а винних так і не покарали. Син вирішив уважити пам'ять покійного батька та піти його професійними слідами.

Ворожка 7, 8 серія: дивитись онлайн новий серіал СТБ - фото 453937

Записи батька пробудили в Михайлові бажання знайти тих, хто був причетним до вбивства рідної людини. Але таку ідею не підтримав ані полковник Олег Федорович, ані старий знайомий його батька. Чому чоловіки приховували правду? І що стояло за цим давнім злочином? Про все це лише доведеться дізнатися Супруну.

Дивіться також: Більше, ніж жарти: ТОП 10 найсмішніших сцен з кіно та серіалів

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
пропозиції партнерів
Загрузка...
Новини