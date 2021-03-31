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Ворожка 5, 6 серія: дивитись онлайн новий серіал СТБ
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Український серіал "Ворожка" продовжується на телеканалі СТБ. Нові 5 і 6 серія розповідають про ясновидицю, яка завдяки своєму дару допомагає розслідувати кримінальні справи. Дивіться онлайн 5 та 6 епізод!
Серіал "Ворожка" – це українська містичний детектив-мелодрама. Головна героїня Катя все життя вважала себе божевільною. Вона здатна бачити те, чого не бачать інші, адже вона – Ворожка.
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Катерина Шевчук – головна героїня нового містичного детективу-мелодрами. Разом із сестрою Ксенією вона живе в обласному містечку та працює медсестрою в місцевій лікарні. На перший погляд, життя Каті нічим не особливе: робота-сім'я-дім. Однак ледь не щоночі жінці сняться віщі сни.
5 серія. Віка намагається налагодити стосунки з майбутньою свекрухою
Катя стала офіційною напарницею майора Михайла Супруна. Тепер на пару слідчого та провидиці чекатиме не одне заплутане розслідування злочинів. Дізнайтеся, як дедуктивний метод та екстрасенсорні здібності можуть творити дива!
Дивитись онлайн серіал Ворожка 5 серія від 31-03-2021
Групу криміналістів викликали на місце нового вбивства. Жертвою невідомого душогуба стала Антоніна. Жінка працювала фінансовим директором у чималій мережі супермаркетів, була доволі успішною, але особистого життя вона не мала. Працівникам слідчого бюро вдалося з'ясувати: за останній місяць відбулося два подібних пограбування багатих жінок і виключно зранку. Третя крадіжка виявилася фатальною, адже донині злочинець не позбавляв жінок життя. Чому ж тоді покійна Антоніна стала таким прикрим винятком?
Тим часом наречена майора та за сумісництвом його колега почала перейматися стосунками з коханим. Вона вирішила забути давні образи та налагодити взаємини з мамою Михайла. Натомість Тетяна Борисівна не була налаштована гостинно… Чому між жінками пробіг холод непорозуміння? І чи вдалося Віці знайти спільну мову з майбутньою свекрухою?
6 серія. Що приховує від Каті найкраща подруга?
Катя вирішила звільнитися з поліції! Жінці стало важко уживатися з містичними видіннями, які почали руйнувати її спокійне життя. Але згодом провидиця взяла себе в руки та повернулася до роботи, аби рятувати життя тих, хто цього потребує, та карати тих, хто цього заслуговує.
Дивитись онлайн серіал Ворожка 6 серія від 31-03-2021
До Каті в гості завітала найкраща подруга. Аня почала підозріло цікавитися стосунками приятельки з Тимофієм. Ба більше, вона застерегла головну героїню, аби та не мала нічого спільного зі знайомим. Адже він здавна славився не найкращим ставленням до жінок.
Звідки Ані відома така інформація? І чому вона почала перейматися стосунками Каті з Тимофієм? Можливо, подрузі було що приховувати?
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