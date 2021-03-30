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Ворожка 3, 4 серія: дивитись онлайн новий серіал СТБ
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Український серіал "Ворожка" продовжується на телеканалі СТБ. Нові 3 і 4 серія розповідають про ясновидицю, яка завдяки своєму дару допомагає розслідувати кримінальні справи. Дивіться онлайн 3 та 4 епізод!
Серіал "Ворожка" – це українська містичний детектив-мелодрама. Головна героїня Катя все життя вважала себе божевільною. Вона здатна бачити те, чого не бачать інші, адже вона – Ворожка.
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Катерина Шевчук – головна героїня нового містичного детективу-мелодрами. Разом із сестрою Ксенією вона живе в обласному містечку та працює медсестрою в місцевій лікарні. На перший погляд, життя Каті нічим не особливе: робота-сім'я-дім. Однак ледь не щоночі жінці сняться віщі сни.
3 серія. Хто викрав онуку полковника?
Цього разу майору Супруну довелося розслідувати раптове зникнення внучки його керівника Олега Федоровича. Кому було вигідне викрадення маленької Насті? Можливо, до цього були залучені вороги полковника? Бентежних запитань було більше, ніж відповідей.
Дивитись онлайн серіал Ворожка 3 серія від 30-03-2021
Підлеглий Супруна раптово обмовився про ясновидицю Катю, яка нещодавно допомогла розкрити вбивство рідної сестри. Олег Федорович наказав Михайлу долучити жінку до розшуку дівчинки. Однак слідчий не надто зрадів такій звістці: він все ще скептично ставився до вмінь новоспеченої напарниці.
Час плинув, але справа стояла на місці, натомість кожна хвилина вартувала життя дівчинки. Аж раптом видіння Каті стали все більш ясними… Що побачила провидиця? І чи допомогли її містичні здібності знайти маленьку Настю живою?
4 серія. Вирішили заробити на чужому горі
Батько викраденої Насті вирушив на викуп дівчинки, який йому призначили злочинці. Разом із ним на зустріч під прикриттям поїхав майор Супрун та інші правоохоронці. Угода ледве не зірвалася, адже у своїй автівці Костя побачив записку, у якій викрадачі пригрозили життям його доньки.
Дивитись онлайн серіал Ворожка 4 серія від 30-03-2021
Саме тому чоловік виконав усі їхні вказівки. У стані тривоги він повівся недалекоглядно, ледве не залишившись без грошей та підозрюваних.
Слідчому вдалося затримати злочинців, але ними виявилися не справжні викрадачі дитини, а колишні працівники фірми Кості. Чоловіки вирішили збагатитися на горі ненависного заміжнього керівника, але до зникнення дівчинки не мали жодного стосунку. То хто ж насправді доклав руку до викрадення Насті? І де зараз перебуває маленька?
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