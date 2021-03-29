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Ворожка 1, 2 серія: дивитись онлайн новий серіал СТБ
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Український серіал "Ворожка" стартує на телеканалі СТБ. Прем'єрні 1 і 2 серія розповідають про ясновидицю, яка завдяки своєму дару допомагає розслідувати кримінальні справи. Дивіться онлайн 1 та 2 епізоди!
Серіал "Ворожка" – це українська містичний детектив-мелодрама. Головна героїня Катя все життя вважала себе божевільною. Вона здатна бачити те, чого не бачать інші, адже вона – Ворожка.
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Катерина Шевчук – головна героїня нового містичного детективу-мелодрами. Разом із сестрою Ксенією вона живе в обласному містечку та працює медсестрою в місцевій лікарні. На перший погляд, життя Каті нічим не особливе: робота-сім'я-дім. Однак ледь не щоночі жінці сняться віщі сни.
1 серія. Містичні видіння – сестра Каті в небезпеці
Нічні видіння
Напередодні від'їзду Ксенії до Києва на роботу Катерина отримала знак – ні за яких обставин не відпускати сестру до столиці. На Ксюшу там чекає не кар'єрний успіх, як вона переконана, а біда! Проте дівчина не сприйняла серйозно видіння сестри та без задньої думки поїхала підкорювати столицю…
Дивитись онлайн серіал Ворожка 1 серія від 29-03-2021
Даремні переживання?
Після від'їзду Ксенії Катя не могла знайти собі місця. То на роботу запізниться, то пацієнту погано укол зробить. Усюди їй ввижається страшна картина зі сну. Але схоже, що переживання Каті марні: на новому місці роботи в Ксенії справи пішли вгору. Її радо прийняв колектив, а керівництво дало обіцяну квартиру. Що ж тоді означають видіння? Можливо, Катерина перехвилювалася через переїзд сестри?
Катя їде до Києва!
Видіння не дають спокою жінці. Тому вона вирішила негайно їхати до столиці, аби перевірити, чи все гаразд із Ксюшею. Керівництво банку, куди нещодавно влаштувалася дівчина, повідомило страшну новину: Ксенія не з'явилася на роботу, на контакт не виходить і не попередила про свою відсутність. Куди вона зникла? І чи стануть сни Катерини віщими?
2 серія. Катя та Михайло розслідують вбивство Ксюші
Майору Михайлу Супруну вдалося знайти сестру Катерини. От тільки не живу, а мертву! Її тіло виявили саме в тому місці, де вказувала Катя: на покинутому будівництві. А червоні стрічки, ймовірно, вказували на назву вулиці – Червоноткацька. Можливо, головній героїні вдасться вказати на ймовірного вбивцю?
Дивитись онлайн серіал Ворожка 2 серія від 29-03-2021
Судмедекспертиза показала: Ксюшу вбили три дні тому, причому не на будівництві. Сліди волочіння, положення тіла, особливості рани від вогнепала, мала кількість крові вказують на те, що бездиханне тіло дівчини привезли до закинутої будівлі. Найдивніше те, що в цьому переконана й Катя, яка зробила такий висновок, не бачивши ні тіла, ні місця, де знайшли її сестру… Які ще подробиці того злощасного дня відчує Катерина?
Внутрішнє відчуття головної героїні мелодрами привело її до начальника Ксюші – Григорія Сергійовича. На зустрічі чоловік поводився дуже дивно: спершу висловив співчуття, а згодом почав розпитувати Катю про розмови з Ксюшею. Мовляв, чи раптом вона говорила, що з кимось познайомилася, чи завела близькі стосунки. Катерина відповіла лише одне: у той день Ксенія мала з кимось зустрітися. Після цієї фрази Григорій Сергійович помітно занервував. Невже померла була для нього не просто підлеглою? Або ж він якось причетний до її смерті?
Чому Григорій Сергійович не прийшов на допит до Супруна? Що знайшли в машині начальника Ксюші? І чи він її вбив?
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