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Ворожіння на Новий рік 2020: як і коли загадати новорічне бажання
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Новорічна ніч сповнена особливих емоцій, святкової атмосфери та дрібки магії. Розповідаємо, що потрібно зробити, щоб ваші бажання, загадані на Новий рік 2020, здійснилися!
Новий рік 2020 – головне свято року, яке неможливо пропустити! У ніч з 31 грудня на 1 січня відбуваються справжні дива, тож читайте далі та дізнайтеся, як правильно ворожити та загадувати бажання.
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Як загадати бажання на Новий рік
Якщо хочете, щоб ваше заповітне бажання здійснилося, то потрібно правильно його загадати у новорічну ніч. Є кілька способів це зробити:
Ялинка. Візьміться за верхівку новорічного дерева (живого чи штучного) та скажіть вголос бажання. Злегка поведіть верхівкою з боку в бік й ще раз повторіть своє бажання, але вже не вголос, а про себе.
Годинник. Гарна традиція – загадувати бажання рівно опівночі. Щоб не пропустити момент, підготуйтеся заздалегідь. Напишіть на папері усі бажання й оберіть те, здійснення якого ви найбільше очікуєте. Формулюйте бажання конкретно, без частинки "не". Приміром, замість "Не хочу бути самотнім" напишіть"Хочу одружитися". Найпростіший і найпоширеніший спосіб загадування бажання за годинником – це промовити заповітну мрію про себе під бій курантів рівно о 00:00.
Папір. Напишіть бажання на листочку (не А4, бажано якнайменшому), складіть його в 4 рази, запаліть папір від вогню свічки. Нехай згорить дотла, а попіл розчиніть в келиху з шампанським. Далі потрібно встигнути випити це все до останнього удару годинника.
Віск. Вам знадобиться свічка та чиста тарілка. Запаліть свічку та тримайте над посудиною. Далі потрібно краплями воску намалювати широкий хрест – від одного краю й до іншого. Паралельно слід безперервно повторювати бажання. Далі влийте в миску аж до країв холодну воду. Три рази повторіть бажання, прочитайте молитву "Отче наш" та приберіть миску в недоступне для більшості місце, щоб її не рухали. Коли вода випарується, ваше бажання здійсниться.
Як правильно ворожити на новорічні свята
Два тижні після Нового року – особливий період, коли ворожіння найправдивіші. Дотримуйтеся кілька правил, щоб дізнатися свою майбутню долю:
- Ставтеся до гадання серйозно;
- Не розповідайте іншим про результат, адже тоді не збудеться;
- Не ворожіть у п'ятницю та суботу.
Гадання за телефонним дзвінком
Раніше вірили, що кого першим зустрінеш у році, так рік і мине. Також звертали увагу на те, хто перший увійде в будинок. Спробуйте поворожити сучасним методом – хто першим зателефонує вам у новорічну ніч.
Близький родич. Протягом року ви будете приділяти багато уваги та часу родині. Можливе поповнення у сім'ї.
Хороший друг. Рік буде безпечним і вороги не будуть страшні. Якщо конкуренти запланують капості, то розраховуйте на підтримку друзів.
Колеги або шеф. На вас чекають перспективні проєкти, підвищення заробітної плати, премії або просування по роботі.
Незнайомець. Рік буде не без труднощів: неприємні клопоти, фінансові витрати, контакт з шахраями та аферистами.
Ворожіння на крупах, насінні та злаках
Це гадання розраховане на вечір. Візьміть непрозорий мішок й насипте по жмені рису, перловки, пшениці та насіння соняшнику. Все перемішайте. Потім зачерпніть долонею з мішка невелику жменю й нашепчіть на неї: "Насіння та зерно, будьте заодно, ясність внесіть, майбутнє мені покажіть". Висипте на тарілку перед собою крупи з руки. Далі ретельно порахуйте зерна кожного виду. Якого зерна більше – таке і пророцтво.
Соняшник. Рік буде не надто легкий, тому варто готуватися до розчарувань й не чекати багато приємного. У вас чи у вашому найближчому оточенні можливі зради та втрати.
Перловка. Цей рік буде прекрасним: удача супроводжуватиме вас, все вдаватиметься. Важливо вчасно реагувати та користуватися можливостями, які вам надає доля.
Пшениця. Рік буде кращим у фінансовому плані, ви зможете матеріально стати на ноги. Результат залежатиме від вашої наполегливості, але можливостей буде вдосталь.
Рис. Рік буде цікавим та багатим на яскраві події: подорожі, знайомства, хобі тощо.
Скандинавське ворожіння
У правій руці тримайте срібний або золотий ланцюжок. Підкиньте його над столом. Він повинен впасти так, щоб утворити фігуру:
- бант – подарунок або весілля
- дерево – втілиться заповітна мрія
- заплутаний вузол – труднощі
- коло – невеликі проблеми в сім'ї
- рівна смуга – спокій і достаток
- серце – кохання
- трикутник – удача у фінансах
Німецьке гадання на любов
Вам знадобляться три склянки з різними рідинами одного кольору: солодкою, соленою, гіркою. Нехай хтось поміняє склянки місцями так, щоб ви не знали, де яка склянка стоїть. Візьміть навмання один напій:
- солодкий – взаємна любов, удача в любовних справах
- гіркий – самотність
- солоний – чоловік з часом може зраджувати
Іспанське ворожіння на здійснення бажання
Ввечері 31 грудня налийте води у склянку, залиште на ніч у своїй спальні. Наступного дня зранку загадайте бажання. Поставте порожній стакан на стіл, думайте про свою мрію, повільно переливайте воду з повної склянки в порожню. Коли закінчите ритуал, то подивіться на стіл. Якщо ви розлили не більше ніж 3-4 крапі, то в найближчі місяці бажання здійсниться. Якщо ж пролилася калюжка, бажання здійсниться нескоро.
Ворожіння для гостей
Розважте гостей за допомогою ворожіння. Це скоріше жартівливе гадання. Вам потрібен непрозорий мішок або будь-яка місткість, папір та ручка. Напишіть будь-які передбачення:
- У новому році вас будуть радувати діти.
- Готуйте гаманець для великих грошей.
- Поповнення сімейства вам забезпечено.
- Ваші проєкти будуть успішними.
- Будьте уважні – не пропустіть свого щастя.
- У новому році виповниться два ваших заповітних бажання.
- Вас чекає романтична подорож.
- Ваша праця буде оцінена по заслугах. Чекайте підвищення на роботі.
У якийсь момент святкування запропонуйте гостя дістати спеціальне пророкування для них.
Ще один спосіб подачі таких передбачень – келихи. Заздалегідь підготуйте однакові стакани та прикріпіть скотчем передбачення до ніжки келиха чи дна. Наповніть їх шампанським і нехай кожен обере собі свій келих і заодно передбачення на Новий рік.
Ворожіння на солодощах
У непрозорий мішок складіть будь-які різні смаколики. Можна по кілька одного виду. Також надайте їм особливого трактування. Нехай гості швидко та навмання дістають своє передбачення у вигляді смачненького:
- горіх – до новосілля
- кіндер-сюрприз – до вдалого шлюбу
- льодяник – до підвищення зарплати
- мандарин – до зміцнення здоров'я
- печиво – до багатого спонсора
- шоколад – до кар'єрного росту
- яблуко – до поповнення в сім'ї
Новорічне ворожіння по радіо
Усі за святковим столом по черзі ставлять питання щодо прийдешнього року: чи здійсниться мрія, чи зустріну любов, чи підвищать зарплату тощо. Коли питання проговорять, то вмикайте Радіо МАКСИМУМ. Перша почута фраза ведучих чи рядок пісні – ваша відповідь!
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