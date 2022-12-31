Привітання з Новим роком 2023 Кота (Кролика) українською – гарні новорічні вітання

Найкращі привітання з Новим роком 2023 українською мовою ви відшукаєте саме у нашій добірці. Зібрали для вас красиві поздоровлення у віршах, смс та прозі, а також гарні картинки й відео. Шукайте найкрутіше вітання на Новий рік Водяного Кота (Кролика)!

Новий рік 2023 – довгоочікуване свято, адже з його приходом, люди вірять, що незабаром настане час позитивних змін! Раніше новорічні свята неможливо було уявити без красивої ялинки, яскравих вогників, святкового столу та новорічної музики. Цьогоріч усе, чого українці бажають, – це Перемога та мир на нашій землі! І щоб усі рідні та близькі були здорові та поруч. Та, звісно, не забудьте про привітання з наступаючим.

Звісно, зателефонувати всім друзям, рідним та колегам під час бою курантів не вдасться, тому щоб нікого не оминути увагою – пропонуємо вам надіслати всім гарні вітання та побажати щасливого Нового року за допомогою смс чи месенджерів. Підготували для вас найкращі новорічні поздоровлення на українській мові.

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Пухнастий Кіт готовий розпочати Новий рік –

Пускає пазурі у хід, щоб кожен ворог втік!

Нехай вусатий господар цього року

Принесе щастя й радості нівроку!

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З Новим роком вітаю!

І в рік Кота я бажаю

І здоров'я, і достатку,

І у всіх справах порядку!

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Новий рік вже близько!

Кіт, як ласкава кицька

М'яко і легко ступає,

Багато щастя обіцяє

Для тебе та всіх близьких

Щодня, без вихідних!

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З роком Кота всіх вітаю!

Щастя та добра бажаю.

Щоб гроші не кінчались

І всі бажання збувались!

Веселих свят

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Кіт в шубці весь пухнастий

Обіцяє рік багатий.

Нехай котеня не шипить,

Цілий рік тобі мурчить!

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Цілий рік до нас Кіт йшов,

Нарешті ось дійшов...

З чим ми Вас і вітаємо,

Року, найкращого бажаємо!

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З 2023! Нехай Новий рік наповнить ваше життя радісними митями, а усі незаразди відправить якомога далі. Заручіться підтримкою Кота і символ року неодмінно вам допоможе у всіх справах!

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Вітаю з Новим 2023! Нехай Кіт подарує кожному спокій, комфорт, добробут та затишок. Бажаю не хворіти у новому році та досягати нових вершин!

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З Новим роком Кота! На своїх м'яких лапках до нас прийшов цей рік, нехай він подарує Вам всю гнучкість, спритність та швидкість цієї тварини!

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З Новим 2023 роком! Ідіть по життю впевнено, стрімко, із впевненою ходою кішки! Бажаю, щоб цей рік склався лише зі смуг щастя, добробуту, везіння та гарного настрою!

З наступаючим роком Кролика

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Хочу привітати із Новим роком, Роком Кролика! Щоб цей рік приніс у ваше життя безліч сліпучих вражень, чудових звершень та функціональних подій.

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З Новим 2023 роком! Бажаю, щоб найбезстрашніші задуми виконалися і принесли масу надзвичайних емоцій. Бажаю взяти від символу року відвагу, хоробрість, красу та грацію. І щоби Кіт захищав, оберігав, укривав у вас від усіх проблем.

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Настає рік Кота! 2023 для українців неодмінно стане переможним, адже ми знаємо, що задобрити символ року дуже важливо... А наші ЗСУ – справжні котики, тому ми під подвійною опікою!

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Вітаю з Новим роком, з роком нових перемог, прагнень та удач, з роком Кота! Бажаю неймовірної енергії та невтомної сміливості. Бажаю котячої грації та величі. Бажаю справжнього щастя та високого фінансового достатку. Бажаю відмінного здоров'я та найщирішого кохання!

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Кіт – одна із таких тварин, на яку хочеться бути схожим. Нехай всесвіт і східний календар подарують Вам прекрасний рік, який буде наповнений новими емоціями, і навіть якщо на шляху зустрічатимуться перешкоди, ми впевнені, що Ви їх обов'язково подолаєте з честю та гідністю. З роком кота, з новим роком!

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Нехай рік Кота подарує найкращі спогади та яскраві емоції, принесе удачу, допоможе з успіхом зробити давно задумане. Нехай він стане одним із найщасливіших у твоєму житті. Бажаю, щоб добрий і мудрий кіт постійно захищав тебе від смутку та будь-яких негараздів.

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З Новим 2023 роком вітаю! Вже залишилися лічені дні й кіт вступить у свої законні права. Бажаю, щоб у новому році виповнилися всі найзаповітніші бажання, наступний рік принесе багато світла та чарівництва.

святкова відкритка

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Святкове побажання другу прозою

Друже, кіт розумний, хитрий та сміливий. Він уміє добувати там, де важко знайти та зловити. У новому році бажаю Вам бути здобувачем, а не здобиччю. Бажаю досягати успіху навіть у нерозв'язних ситуаціях, носити яскравий одяг і залишатися таким же мужнім, хоробрим і водночас добрим. Зі святом!

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Коханому хлопцю

З Новим роком, мій Котику! Бажаю залишити все погане у старому році, а у новий взяти лише все добре. Бажаю натхнення на всі цілі. Нехай символ року додасть тобі сил та енергії. Бажаю котячої прудкості та гнучкості!

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Нехай рік Кота стане особливим, перетвориться на справжню та найдобрішу казку. Бажаю сповнюватися мріям, а лихо не підпустить цей звір. 2023 принесе в дім тепло і затишок, а я завжди буду поруч.

Для коханого чоловіка

Вітаю з Новим 2023! Бажаю, щоб кіт приніс цього року тільки найкращі звершення, подарував масу приємних вражень і завдав тільки приємного клопоту! Нехай кіт принесе у наш будинок тільки щастя, добробут та любов. Бажаю цього року здійснити нашу найзаповітнішу та найпотрібнішу мрію!

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З новим роком, любий! Нехай стане Кіт оберегом, який оберігатиме наш дім, не підпустить навіть маленькі неприємності. Бажаю загадати всі бажання, які збудуться та принесуть щастя. Нехай позаду залишаться невдачі та біди.

Коханій дівчині

2023 рік Кота нехай запам'ятається яскравими фарбами, щоб сонце гріло, почуття палали, щастя було завжди поруч. Бажаю виконання найзаповітніших бажань, а ніжність завжди обволікатиме обіймами. З новим роком!

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У 2023 році нехай його символ стане справжнім оберегом для тебе. Бажаю котячої грації та волі, витривалості та сміливості. Нехай кожен день стає дивовижним, а рік принесе нові перемоги та відкриє перед очима цей величезний та дивовижний світ!

Для коханої дружини

Нехай Кіт усі негаразди загризе, щоб пазурів його боялися, не наближалися до такого захисника біди та турботи. А тобі нехай буде він пухнастою кішкою, що дарує затишок і тепло на душі та в серці. Зі святом!

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З Новим роком Кролика! Нехай розпочнеться новий етап у твоєму житті! Нехай замерзнуть погані почуття, нехай зникнуть люди, які спричиняли біль, нехай почнеться найбіліша смуга у твоєму житті! Нехай феєричні емоції та відчуття наповнять серце!

Другу

Вітаю з Новим роком, роком граційного Кота! Бажаю феєрверків емоцій, величезних можливостей, гарних почуттів, щоденних веселощів, нереального щастя, легкості у справах, сміливості у вчинках, впертості у рішеннях, позитиву у всьому та невичерпної енергії!

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У рік Кота нехай смугастим стане життя, тільки смужки будуть з радості та щастя. Нехай оточує гармонія, різноманіття почуттів та гамма позитивних емоцій. Бажання, щоб збувалися, а мрії ставали здійсненними.

Для найкращого друга

З 2023 роком – котячим роком! Хай господар року, зухвалий красень і безстрашний сміливець, візьме над нами всіма заступництво і всі дванадцять місяців спрямовуватиме до успіху та оберігатиме всі досягнення від чужого посягання.

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Вступає у права рік Кота, зі святом! Зміни не за горами, нехай рішучий покровитель року дасть можливість кожному втілити мрії в реальність. Черпай енергію священної тварини та сприятливі зміни обов'язково відбудуться.

Подрузі

Пухнастий звір тихо крадеться на м'яких лапах, з прийдешнім роком Кота вітаю! Візьми жменьку снігу в долоню, зігрій теплом, нехай опустіє рука і зі снігом обов'язково зникнуть усі неприємності минулого. Впусти нові добрі зміни в життя, люби, живи, пильнуй, насолоджуйся, твори, усміхайся.

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Зі святом! Рік Кота стане надзвичайним, таким же красивим, як і цей звір. Бажаю на шляху всі негаразди відкидати легко і просто, нехай 2023 приносить тільки щастя!

Для найкращої подруги

Вітаю з Новим роком! Нехай рік Кота намалює смуги удачі та успіху на карті твого життя. Нехай цей символ року подарує тобі впевненість, оптимізм, рішучість та сміливість. Бажаю щастя без перешкод, любові без зневіри, достатку без втрат!

***

У 2023 році хай буде Кіт справжнім соратником, захисником та заступником. Я бажаю виконання всіх тих бажань, що були загадані. Нехай ялинка створить затишок та мир у стінах дому. Бажаю залишатися завжди переможницею та людиною, яка впевнена у собі.

Куму

У рік 2023 нехай настане чудовий час, щоб Кіт став захисником і ніколи не впускав у дім і душу тривоги та переживання. Нехай наповниться святом серце, а довкола засяють усмішки.

***

Рік Кота принесе із собою величезні радощі, нескінченні злети та повороти долі, що ведуть до щастя. Нехай довгоочікуваний 2023 стане дивовижним на дива і виконання бажань.

Кумі

У 2023 році збудуться всі мрії, адже Кіт охоронятиме спокій та щастя. Ніколи нехай у домі не чуються сварки, а в душі не панують занепокоєння та переживання. Бажаю свято зустріти з посмішкою, щоби Новий рік запам'ятався на все життя.

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У 2023 рік я бажаю неймовірних злетів, виконання всіх твоїх заповітних бажань. Нехай Кіт стане символом щастя, яке нескінченно житиме поруч. У подарунок нехай життя принесе тобі затишок та тепло, турботу та любов.

Батькам

Вітаю з Новим 2023! Нехай Кролик зробить цей рік насиченим, щасливим, здоровим, успішним та веселим. Бажаю отримати багато добра, багато усмішок, багато щирості та всього багато-багато!

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У рік Кота нехай цей символ не дозволить підійти близько до негараздів, труднощів, переживань, бід, сварок і розбіжностей. Нехай 2023 стане казковим, багатим на пригоди, почуття та емоції. Вітаю!

Мамі

Кіт нехай загризе всі біди та страхи, негаразди та смутку, а для тебе нехай буде ласкавим та заспокоює мурчанням і тремтить об коліна. Нехай його смужки будуть лише на спині м'якою шерсткою, а в житті чорного кольору зовсім не буде!

Татові

Нехай цей рік піднесе океан можливостей, море сюрпризів та довгоочікуваних зустрічей. Нехай стосунки стають щирими та розумними, на роботі буде приємна атмосфера, а в голові – лише світлі та здорові думки.

Бабусі

Нехай символ року стане вірним захисником, щоб не підпустив він лиха і гарчав на всі негаразди. Нехай смугастим буде таке ж життя, тільки смуги будуть виключно білі. Вітаю!

Прикольне вітання колегам

З Новим 2023 роком! Бажаю цього року приручити свого кота і нехай ця тварина не впускає у вашу хату біду та смуток. Отримуйте лише позитив від нового року!

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З роком Кота нехай прийдуть не лише нові числа та місяці, а й перемоги, що подарують емоції барвисті та яскраві. Нехай Кіт стане справжнім захисником, щоб боялися його труднощі та горе. З новим роком!

Коротке побажання для колег по роботі

Ось і знову новий рік! Це рік Кота! Попри пазурі та зубки тварини, нехай рік буде до нас добрий і милосердний. Нехай світ розвивається у позитивному напрямку, а всі кризи та катаклізми будуть лише у кіно!

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З новим роком! Пухнастий і величний Кіт у 2023 році стане найласкавішим з вами, а негаразди він не підпустить, ричачи та скалячись на них. Нехай мріям судиться здійснитися, а бажання стануть досяжними.

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Вітаю з Новим 2023! Хочу побажати досягати нових висот, заводити нові знайомства, отримувати нові емоції та просто стати щасливішим у новому році тигра!

Офіційне поздоровлення партнерам по роботі

Шановні колеги, вітаю всіх вас із Новим роком Кролика та бажаю, щоб все у вашому житті було чудово! Нехай доходи йдуть тільки вгору, робочі будні будуть легкими, а вихідні – сповнені радості та позитиву! Бажаю всім міцного здоров'я, гармонії, затишку в домі, щастя та кохання!

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З Новим роком — з роком Кота, партнере! Бажаю вам стати ще впевненішим, сміливішим, рішучішим і успішнішим у наступному році. Бажаю не стикатися з труднощами у роботі та не знати невдач у житті. Бажаю справжньої відваги та великого щастя у новому році на шляху до світлих мрій!

Теплі слова для учителя / учительки

У наступному 2023 нехай у небі загориться зірка, яка весь рік освітлюватиме шлях. Бажаю завжди перемагати, знаходити у собі сили рухатися вперед. Нехай тигрячою буде швидкість, сила та впевненість у собі. Бажаю яскравих моментів та прекрасних днів.

Веселе побажання вчителям / для вчителів

З прийдешнім 2023 роком! Нехай усі бажання здійснитися встигнуть, а мрії казковим чином здійсняться. Нехай Котячий рік принесе на серце спокій, щоб серце відчувало себе захищеним від усіх турбот та переживань.

Патріотичні привітання для воїнів

Хай Новий рік несе дива.

Нехай згорить дотла Москва!

І ще б нам дуже повезло,

Якби застрелився х-ло!

А ще у наших ворогів,

Хай ріки вийдуть з берегів!

Хай газ по тридцять, нафта двадцять,

Хай москалі "повеселяться"!

А нам, щоб жити без війни,

Щоб снились кольорові сни.

Щоб кожен українець, брат!

Наш рід помножив у стократ.

Щоб стали вільними від нині,

Здобудем Славу Україні!

***

З Новим Роком вас тепер,

Щоби здохла "ДНР".

"Новоросія" пропала

І Московія сконала.

Крим додому повертався

Ну а Путін просто всра…

Щоб, зараза, просто вкляк,

Яника щоб трафив шляк.

Щоб не гинули вкраїнці,

В рідній жили би хатинці.

Позитиву Вам, достатку

Щастя й радості у хатку!

***

Нехай Кіт, який заступає на місце господаря року, своєю прудкою лапкою скине усі негаразди, хвостом зачепить й змете біди, пазурями зловить удачу для вас, а на вусах під носом у нього тремтітимуть найкращі перспективи!

***

Затишку, достатку, щоб життя було солодким-солодким. Прагнення, успіхів, високих стандартів, швидких антрактів. Нехай у житті все зазначається, вода в крані вранці не закінчується, а бажання завжди виконуються! З Новим 2023 роком!

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Зубастим нехай для бід буде цей рік, злим, ревним і найстрашнішим. Нехай бояться його негаразди та неприємності, образи та непорозуміння. А для сім'ї і Вас він стане слухняним і пухнастим, щоб муркіт його приносило щастя та удачу. З роком Кота!

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З новим роком! Бажаю їсти креветки та рибку не лише у свята, а й у будні! Нехай характер, як у символу року, допомагає досягати успіхів! Будь на одній хвилі з покровителем року, Котом, нічого не бійся! Якщо що, списуй все на негативний вплив символу року!

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Нехай Кролик принесе крутий настрій, цілий мішок грошей та багато здоров'я! Бажаю щодня цього року починати з посмішки і проводжати так само! Насолоджуйся кожною миттю і досягай усіх поставлених цілей! Миру, добра та прихильності пані Удачі!

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Нехай Кіт усіх своїми пазурями розганяє, хто погано про тебе подумає. Нехай життя буде рудим від сонечка, а смужки будуть лише щастя та удач. Нехай усі гладять лише по шерсті і ніяк інакше. Зі святом!

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