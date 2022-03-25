Воротар ПСЖ Кейлор Навас поселив у себе вдома в Іспанії 30 українців

Триразовий переможець Ліги чемпіонів Кейлор Навас переобладнав домашній кінотеатр у нічліг для біженців. Тим часом його дружина готує їсти для українців.

Асоціація циган барселонського району Грація виїхала до Кракова, щоб звідти забрати українців та доставити їм їжу. Коли Навас дізнався про це, то погодився прийняти у себе 30 людей. Про це пише Diario Sport.

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Для цього футболіст організував 30 спальних місць у своєму домашньому кінотеатрі. Дружина Кейлора Наваса приготувала для постояльців їжу, а також помолилася з ними.

З початку повномасштабного вторгнення Росії мільйони українців виїхали за кордон, більшість з яких – до Польщі.

Воротар ПСЖ Кейлор Навас поселив у себе вдома в Іспанії 30 українців

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