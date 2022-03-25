"Найскладніший бій у житті": Віталій Кличко зворушливо привітав брата з днем народження

Володимир Кличко 25 березня відзначає свій 46-й день народження. Тож мер Києва, а також за сумісництвом його брат Віталій, привітав його зі святом.

У своєму інстаграмі він виклав відео. На ньому Віталій Кличко вітає свого брата Володимира з днем народження. Зазначимо, що вони удвох зараз у Києві. Стоять пліч-о-пліч для того, щоб боронити столицю від ворогів.

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Віталій Кличко підкреслив, що сьогодні день народження найближчої для нього людини. Мер Києва підкреслив, що у них сильний зв'язок, навіть коли вони не поруч. Але саме у цей критичний для України час Віталій і Володимир стоять пліч-о-пліч.

Підтримку і допомогу брата я відчуваю щодня і щохвилини. Як він нещодавно сказав: це найскладніший бій у нашому житті. Бій за наше місто і нашу країну. І ми, без сумніву, переможемо! Бо добро завжди перемагає зло!, – підкреслив Віталій Кличко.

Він подякував долі та батькам, що подарували йому такого брата.

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