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Воротар поголив наголо президента австрійського футбольного клуба через парі: відео

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Дітмар Ріглер отримав нову стрижку - фото 1
Дітмар Ріглер отримав нову стрижку / sport24

Президент "Вольфсбергера" Дітмар Ріглер програв парі футболістам свого клубу і змушений був поголитися наголо в присутності всієї команди.

Як повідомляється, глава австрійців сумнівався, що вони вийдуть в плей-офф Ліги Європи, і посперечався з гравцями на нову зачіску. У підсумку "Вольфсбергер" посів друге місце в групі K, де грав з московським ЦСКА, загребським "Динамо" і "Фейєноордом".

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Австрійський клуб набрав 10 очок і вийшов в 1/16 фіналу турніру. А воротар Олександр Кофлер, який теж лисий, поголив Ріглера прямо на вечірці з нагоди виходу в плей-офф.

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Джерело: skysportaustria
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