Ворон чи кролик? Мережу спантеличила нова оптична ілюзія

Користувачі популярної соцмережі Тwitter знову спантеличені. Блогер з ніком Dan Quintana показав 30 секундний відеоролик з оптичною ілюзією, яка здатна звести з розуму. Глядачі дивляться на кадри і не можуть зрозуміти, хто ж перед ними: ворон чи кролик.

Перший погляд справді створюється враження, що хтось гладить по носі чорного кролика. До слова блогер саме так і підписав свій пост: "Кролики люблять, коли їх гладять по носі".

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Але насправді це гладять по голові чорного ворона, який завмер від задоволення, а його величезний дзьоб з білими цятками на кінці нагадує кролячі вушка. Та й блискуче пір'я також схоже на пухнасту шерсть.

Rabbits love getting stroked on their nose pic.twitter.com/aYOZGAY6kP — Dan Quintana (@dsquintana) August 18, 2019

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