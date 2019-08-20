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Ворон чи кролик? Мережу спантеличила нова оптична ілюзія

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Нова оптична ілюзія - фото 1
Нова оптична ілюзія / Кадр з відео

Користувачі популярної соцмережі Тwitter знову спантеличені. Блогер з ніком Dan Quintana показав 30 секундний відеоролик з оптичною ілюзією, яка здатна звести з розуму. Глядачі дивляться на кадри і не можуть зрозуміти, хто ж перед ними: ворон чи кролик.

Перший погляд справді створюється враження, що хтось гладить по носі чорного кролика. До слова блогер саме так і підписав свій пост: "Кролики люблять, коли їх гладять по носі".

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Але насправді це гладять по голові чорного ворона, який завмер від задоволення, а його величезний дзьоб з білими цятками на кінці нагадує кролячі вушка. Та й блискуче пір'я також схоже на пухнасту шерсть.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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