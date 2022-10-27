Ворогу не сховатись: Січеславці показали, як російські БТР стають мотлохом – відео

Українські військові роблять все, щоб на території нашої країни не залишилось жодного російського загарбника. Цього разу на відео потрапило знищення нашими воїнами двох ворожих бронетранспортерів.

Кожного дня без вихідних захисники України знаходять та вказують єдиний правильним напрям російським окупантам. Це підтверджує і свіже відео від Січеславців на Донеччині, де українським бійцям вдалось перетворити у палаючий брухт. Відповідний ролик з'явився на офіційній сторінці 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади у фейсбуці. Завдяки ударному дрону росіяни втратили 2 БТР-82А.

І ще: Як ударний дрон знищує російський БТР – епічне відео

Ворогу не сховатися і не втекти! Ми знайдемо його скрізь! Це наша земля, і тут не місце російським окупантам, ми знищимо кожного, хто добровільно не складе зброю. Вірте в ЗСУ! Перемога буде за нами! – Наголошують десантники.

Якщо відео не відтворюється, то його можна переглянути за цим посиланням

Станом на 27 жовтня армія рф втратила приблизно 69 220 одиниць особового складу, 2631 танк та 5364 бойових броньованих машин. Загальний перелік втрат окупантів з початку повномасштабної війни має такий вигляд:

Потужна відповідь іранським дронам! Як безпілотник Sky Striker може змінити хід війни:

Читайте також: Завдяки їм ранкова кава та обійми рідних: потужне відео про захисників від Міноборони