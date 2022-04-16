Вороги поширюють віруси під виглядом повідомлень від СБУ, – Держспецзв'язку

Варто розуміти, що російські загарбники ведуть війну відразу на кількох фронтах. Один із них – кіберфронт. Цього разу мовиться про віруси, які поширюються під виглядом повідомлень від СБУ.

Як розповідають у Держспецзв'язку, потрібно бути готовими до чергової кібератаки. Українським користувачам надсилатимуть повідомлення буцімто від СБУ, в яких поширюватимуться віруси.

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Ворог не полишає спроб влаштувати кібератаки в Україні. І хоча вони, як правило, є невдалими, кожен із нас має уважно ставитись до інформаційної безпеки, – наголошують у відомстві.

Як поширюється вірус

Для листування зловмисники використовують популярні месенджери.

У повідомленнях адресатів просять завантажити файл. У ньому буцімто міститься інструкція дій на період воєнного часу. Насправді ж, це вірусна програма.

У ньому буцімто міститься інструкція дій на період воєнного часу. Насправді ж, це вірусна програма. Хто основні цілі ворога? Першочергово це державні службовці. Через їхні телефони, думають окупанти, можна буде збирати конфіденційну інформацію.

Тож у Держспецзв'язку закликають уважно ставитися до повідомлень. Також пам'ятати, що СБУ не робить таких розсилок. Бережіть себе та свій інформаційний простір.

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