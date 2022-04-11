Додаток "ТиХто" допоможе визначити підозрілих осіб

Кіберфахівці Служби безпеки України та команди YouControl та Artellence розробили додаток, завдяки якому можна буде перевірити та виявити диверсантів.

Цей додаток не містить, не зберігає і не передає персональних даних осіб, а працює з інформацією з відкритих реєстрів.

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Основна мета – спростити процедуру перевірки підозрілих осіб на блокпостах, на вулицях під час комендантської години, на вході в укриття чи в інших ситуаціях.

Якщо ви виявите "фактор ризику", то необхідно негайно передати інформацію представникам силових структур для додаткової ретельної перевірки особи.

Завантажити додаток можна за посиланнями: Google Play, App Store.

Яку інформацію можна перевірити в додатку "ТиХто":

відповідність фото в паспорті, чи є паспорт недійсним, чи вважається втраченим

про реєстрацію людини у державному розшуку

дані про накладені на неї санкції РНБО, чи є особа в реєстрі терористів

включеність людини до списку воєнних терористів і ДРГ або бази "Миротворець"

дані про розшук авто, на якому їздить людина

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