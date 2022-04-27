"Ворог не сховається": воїни ЗСУ ефектно знищили російський танк – відео

Українські військові продовжують знешкоджувати окупантів та їхню техніку. Цього разу наші бійці філігранно знищили танк загарбників, який намагався сховатись в селі.

Нацгвардія та ЗСУ мужньо та ефектно відстоюють українську землю щодня, а деякі їхні перемоги навіть потрапляють на відео. Цього разу бійці 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха точним ударом розгромили російський танк, який нахабно їздив українським селом. Ролик з'явився на офіційній сторінці бригади у фейсбуці.

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"Справжній воїн б‘ється не тому, що ненавидить те, що перед ним, а тому, що любить те, що позаду нього"… Саме так казав Гілберт Кіт Честертон. Але в сучасних реаліях цю цитату ми маємо право змінити…Ми любимо те, що позаду нас, і всією душею ненавидимо ту нечисть, яка прийшла в наш дім з війною. Військовослужбовці і вдень, і вночі продовжують скорочувати поголів'я армії російської федерації. Майстерність воїнів дозволила знищити виключно ворожу техніку, яку окупант цинічно розміщає в українських селах. Російський окупант, де б ти не заховався – ми знайдемо тебе. Вірте в воїнів, вірте в Збройні Сили України! Разом переможемо! – йдеться у повідомленні.

У ролику справді можна побачити, як російська техніка прямує селом, намагаючись сховатись від українських військових. Але Вже за мить бійці філігранно спалюють її, не завдаючи шкоди будівлям поблизу.

Відео також можна переглянути тут

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