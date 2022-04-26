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війна

Українські солдати влаштували барбекю просто на хвостовику крилатої ракети: фотофакт

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Українські солдати влаштували барбекю просто на хвостовику крилатої ракети: фотофакт - фото 1

Винахідливості нашим захисникам не позичати. Українські бійці зуміли знайти ще одне призначення для розтрощеної ворожої крилатої ракети. Спойлер: американці вражені.

Так, у мережі стало вірусним фото, на якому українські солдати влаштували пікнік. Усе б нічого, але для приготування їжі вони використали хвостовик крилатої ракети "Смерч".

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З кадру видно, що у хвостову частину наші воїни закинули дрова й розвели там багаття. А на верх поставили нагріватися казан, аби приготувати собі обід.

Посольство США в Україні звернуло увагу на цей знімок і поділилося ним у Twitter. Вони висловили захоплення щодо такого рішення. Твіт викликав активне обговорення серед підписників сторінки.

Треба любити українців, їхнє вміння виходити із важких ситуацій викликає захоплення, – пише один з коментаторів.

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