Українські солдати влаштували барбекю просто на хвостовику крилатої ракети: фотофакт

Винахідливості нашим захисникам не позичати. Українські бійці зуміли знайти ще одне призначення для розтрощеної ворожої крилатої ракети. Спойлер: американці вражені.

Так, у мережі стало вірусним фото, на якому українські солдати влаштували пікнік. Усе б нічого, але для приготування їжі вони використали хвостовик крилатої ракети "Смерч".

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З кадру видно, що у хвостову частину наші воїни закинули дрова й розвели там багаття. А на верх поставили нагріватися казан, аби приготувати собі обід.

Посольство США в Україні звернуло увагу на цей знімок і поділилося ним у Twitter. Вони висловили захоплення щодо такого рішення. Твіт викликав активне обговорення серед підписників сторінки.

Треба любити українців, їхнє вміння виходити із важких ситуацій викликає захоплення, – пише один з коментаторів.

Where do we order ours? https://t.co/VrouH9z4xs — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) April 26, 2022

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