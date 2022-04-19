Керуй трактором, збирай російські танки: українці розробили нову гру "Ukrainian fArmy"

Розробник "єБайрактар" випустив гру за реальними мотивами історій про сміливих фермерів. Користувач зіграє у воєнний аналог гри "Змійка" – потрібно трактором забирати військову техніку росії.

Українські розробники гри "Ukrainian fArmy" дали змогу кожному відчути себе у ролі фермера, який забирає трофейну техніку окупантів.

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Безкоштовна гра Ukrainian fArmy доступна й на Windows, й на MacOs.

"Ми команда розробників ігор з України. Зараз ми робимо те, що вміємо найкраще – створюємо ще одну гру. Це буде символом вдячності за будь-яку підтримку, яку ми можемо отримати від вас", – прокоментували розробники.

У цій грі ви будете у ролі фермера захоплювати російські танки, вантажівки та БТР. Все відбувається під артилерійські обстріли. На фоні грає запальна музика. Мета – захопити якомога більше.

Розробник поділився, що почав створювати гру після того, як побачив чергову новину про пригоди сільських жителів на тракторах, які захопили російський танк.