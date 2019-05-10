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Воно 2: вийшов перший трейлер фільму жахів

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Воно 2 - фото 1
Воно 2 / shazoo

Американська кінокомпанія Warner Bros. Pictures опублікувала перший трейлер фільму жахів "Воно 2". Картина стане продовженням ремейка екранізації однойменного роману Стівена Кінга, що вийшов у 2017 році.

Дія другої частини фільму відбувається через багато років, коли члени Клубу невдах подорослішали. Герої будуть знову протистояти древньому злу в особі клоуна Пеннівайза.

І ще: Хижаки: вийшов трейлер захопливого фільму жахів

Головні ролі в продовженні зіграють: Джессіка Честейн, Джеймс МакЕвой, Білл Хейдер, Енді Бін, Джеймс Ренсон, Ісайя Мустафа і Джей Раян. Шведський актор Білл Скарсгард знову зіграє роль клоуна Пеннівайза.

Прем'єра запланована на 5 вересня 2019 року.

Воно 2 – дивіться онлайн трейлер фільму:

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Джерело: youtube
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