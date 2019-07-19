Воно 2: вийшов фінальний трейлер хоррора

У мережі з'явився останній україномовний трейлер хоррора "Воно 2" по Стівену Кінгу. У прокат стрічка повинна вийти 6 вересня цього року.

Дія у фільмі "Воно 2" розгортається через 27 років після тих подій, які були показані в оригінальній картині. Сиквел фільму буде сконцентрований на показі подій, які відбуваються в "дорослому" відрізку книги Стівена Кінга. При цьому актори з першої частини ще з'являться в сіквелі.

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Стрічка вийде на екрани 6 вересня цього року. Ролик був розміщений на YouTube-каналі Warner Bros. Pictures Ukraine.

Воно 2 – дивіться трейлер онлайн українською мовою:

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