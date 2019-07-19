Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019

Воно 2: вийшов фінальний трейлер хоррора

  • 40
Воно 2 - фото 1
Воно 2 / voiceshowbiz

У мережі з'явився останній україномовний трейлер хоррора "Воно 2" по Стівену Кінгу. У прокат стрічка повинна вийти 6 вересня цього року.

Дія у фільмі "Воно 2" розгортається через 27 років після тих подій, які були показані в оригінальній картині. Сиквел фільму буде сконцентрований на показі подій, які відбуваються в "дорослому" відрізку книги Стівена Кінга. При цьому актори з першої частини ще з'являться в сіквелі.

І ще: Найкращий стрілець 2: трейлер продовження культового бойовика з Томом Крузом

Стрічка вийде на екрани 6 вересня цього року. Ролик був розміщений на YouTube-каналі Warner Bros. Pictures Ukraine.

Воно 2 – дивіться трейлер онлайн українською мовою:

Читайте також: Kingsman: Люди короля: перший трейлер нового фільму

Джерело: youtube
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Природні чудеса України: унікальні місця, які треба відвідати цього літа
  • Вчора, 11:30
  • 316
Відпочинок на морі 2019: чому варто поїхати у Таїланд
  • 15 липня, 19:23
  • 671
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1620215
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз