Kingsman: Люди короля: перший трейлер нового фільму

У мережі показали перший тизер фільму Kingsman: Люди короля (The Kingʼs Man), який розповість про передісторію франшизи. Дивіться трейлер онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Студія 20th Century Fox потішила фанатів промо до стрічки "Kingsman: Люди короля" (The Kingʼs Man), прем'єра якої запланована на 14 лютого 2020 року.

І ще: Такою Анджеліну Джолі ви ще не бачили: вийшов трейлер фільму Малефісента 2

Сюжет нового фільму розгортатиметься у час, коли лише зароджувалась перша незалежна організація шпигунів. Їм також довелось нелегко, адже зловісні генії існують завжди.

У головних ролях: Рейф Файнс, ріс Іванс, Джемма Артертон та багато інших. А от режисерське крісло традиційно посів Меттью Вон, який знімав "Kingsman: Таємна служба" та "Kingsman: Золоте кільце".

Kingsman: Люди короля: дивитись трейлер фільму онлайн:

Рекомендуємо пройти: ТЕСТ: Вгадай вік популярних зірок кіно!