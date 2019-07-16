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Kingsman: Люди короля: перший трейлер нового фільму

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Kingsman: Люди короля: дивитись трейлер фільму онлайн: - фото 1
Kingsman: Люди короля: дивитись трейлер фільму онлайн:

У мережі показали перший тизер фільму Kingsman: Люди короля (The Kingʼs Man), який розповість про передісторію франшизи. Дивіться трейлер онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Студія 20th Century Fox потішила фанатів промо до стрічки "Kingsman: Люди короля" (The Kingʼs Man), прем'єра якої запланована на 14 лютого 2020 року.

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Сюжет нового фільму розгортатиметься у час, коли лише зароджувалась перша незалежна організація шпигунів. Їм також довелось нелегко, адже зловісні генії існують завжди.

У головних ролях: Рейф Файнс, ріс Іванс, Джемма Артертон та багато інших. А от режисерське крісло традиційно посів Меттью Вон, який знімав "Kingsman: Таємна служба" та "Kingsman: Золоте кільце".

Kingsman: Люди короля: дивитись трейлер фільму онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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