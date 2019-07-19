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Найкращий стрілець 2: трейлер продовження культового бойовика з Томом Крузом

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Найкращий стілець 2, трейлер фільму онлайн: - фото 1
Найкращий стілець 2, трейлер фільму онлайн: / YouTube

У мережі з'явилось промо до продовження відомого бойовика 90-х Найкращий стрілець (Top Gun: Maverick), де у головних ролях також будуть Том Круз та Вел Кілмер. Дивіться трейлер онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Студія Paramount Pictures потішила фанатів бойовиків з Томом Крузом, який не збирається старішати, перший трейлером до продовження пригод "Найкращого стрільця". Стрічка Найкращий стрілець 2 (Top Gun: Maverick) вийде у світ у 2020 році. А промо презентували у рамках фестивалю Comic-Con.

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Відзначимо, що відомий бойовик вийшов ще у 1986 році, однак головні ролі у нові версії виконали все ті ж актори - Вел Кілмер та Том Круз. Останній знову повертається за штурвал винищувача і нагадає, що у своєму віці здатен ще на багато. До слова, сам актор зізнався, що під час зйомок постійно проводились консультації з представниками ВПС США, тому на екрані можна побачити далеко не спецефекти.

Найкращий стілець 2, дивитись трейлер фільму онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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