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Епічний фотошоп: 20 кумедних кадрів

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Кумедні знимки - фото 1
Кумедні знимки

Мистецтво фотошопу виходить за рамки звичайних знимків. Креативності авторів цих фото можна лише позаздрити. Оцініть, яка у них бурхлива фантазія.

Якщо ваша невдала фотографія потрапить в інтернет – готуйтеся до того, що користувачі фотошопу зроблять її об'єктом для відточування своєї майстерності. Вони не шкодують ні тварин, ні дітей, ні знаменитостей. Умільців фотошопу хлібом не годуй, а дай поглумитися над якою-небудь фотографією.

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Деякі знімки вже самі по собі шедеври, а про роботу майстрів фотошопу і говорити нема чого.Епічний фотошоп: 20 кумедних кадрів - фото 315646

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Епічний фотошоп: 20 кумедних кадрів - фото 315657

Епічний фотошоп: 20 кумедних кадрів - фото 315658

Епічний фотошоп: 20 кумедних кадрів - фото 315659

Епічний фотошоп: 20 кумедних кадрів - фото 315660

Епічний фотошоп: 20 кумедних кадрів - фото 315661

Епічний фотошоп: 20 кумедних кадрів - фото 315662

Епічний фотошоп: 20 кумедних кадрів - фото 315663

Епічний фотошоп: 20 кумедних кадрів - фото 315664

Епічний фотошоп: 20 кумедних кадрів - фото 315665

Епічний фотошоп: 20 кумедних кадрів - фото 315666

Епічний фотошоп: 20 кумедних кадрів - фото 315667

Епічний фотошоп: 20 кумедних кадрів - фото 315668

До теми: Шевченко з Червоної книги: нові малюнки автора Квантового стрибка

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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