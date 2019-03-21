Епічний фотошоп: 20 кумедних кадрів

Мистецтво фотошопу виходить за рамки звичайних знимків. Креативності авторів цих фото можна лише позаздрити. Оцініть, яка у них бурхлива фантазія.

Якщо ваша невдала фотографія потрапить в інтернет – готуйтеся до того, що користувачі фотошопу зроблять її об'єктом для відточування своєї майстерності. Вони не шкодують ні тварин, ні дітей, ні знаменитостей. Умільців фотошопу хлібом не годуй, а дай поглумитися над якою-небудь фотографією.

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Деякі знімки вже самі по собі шедеври, а про роботу майстрів фотошопу і говорити нема чого.

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