Щось пішло не так: 15 дивних панорамних фото

Сучасні технології дозволяють робити дива, проте інколи гаджети живуть окремим життям. Ось, що з цього виходить.

За допомогою сучасних камер можна створювати справжні шедеври. Іноді це відбувається випадково.

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Функція панорамної зйомки – невичерпне джерело таких кадрів. Один зайвий рух руки і у собаки на дві пари лап більше, а у людини в кадрі неприродно довга рука.

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