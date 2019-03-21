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Щось пішло не так: 15 дивних панорамних фото

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Панорамні знимки - фото 1
Панорамні знимки

Сучасні технології дозволяють робити дива, проте інколи гаджети живуть окремим життям. Ось, що з цього виходить.

За допомогою сучасних камер можна створювати справжні шедеври. Іноді це відбувається випадково.

І ще: Епічний фотошоп: 20 кумедних кадрів

Функція панорамної зйомки – невичерпне джерело таких кадрів. Один зайвий рух руки і у собаки на дві пари лап більше, а у людини в кадрі неприродно довга рука.

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Щось пішло не так: 15 дивних панорамних фото - фото 315827

Щось пішло не так: 15 дивних панорамних фото - фото 315828

Щось пішло не так: 15 дивних панорамних фото - фото 315829

Щось пішло не так: 15 дивних панорамних фото - фото 315830

Щось пішло не так: 15 дивних панорамних фото - фото 315831

Щось пішло не так: 15 дивних панорамних фото - фото 315832

Щось пішло не так: 15 дивних панорамних фото - фото 315833

Щось пішло не так: 15 дивних панорамних фото - фото 315834

Щось пішло не так: 15 дивних панорамних фото - фото 315835

Щось пішло не так: 15 дивних панорамних фото - фото 315836

Щось пішло не так: 15 дивних панорамних фото - фото 315837

Щось пішло не так: 15 дивних панорамних фото - фото 315838

Щось пішло не так: 15 дивних панорамних фото - фото 315839

До теми: Чоловік показав, наскільки креативними можуть бути селфі

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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