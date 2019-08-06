Вона тремтить: користувачі Google Pixel 3 скаржаться на камеру смартфона

Представлений восени минулого року смартфон Google Pixel 3 увірвався у топові позиції рейтингу камерофонів. Але попри високу якість знімків, зроблених на пристрій, багато власників "пікселів" несподівано зіткнулися з вкрай незвичайною поведінкою модуля його основної камери.

Згідно з публікаціями низки користувачів на Reddit і сторінках підтримки Google, проблема стосується лише моделі Pixel 3. При спробі зробити знімок на основну камеру фотографії виходять розмитими. На видошукачі чітко помітно, як модуль камери довільно "вібрує", навіть якщо сам смартфон перебуває у стані спокою.

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Користувачі поділились секретом, який дозволить тимчасово усунути проблему. Для цього потрібно кілька разів запустити та примусово закрити додаток "Камера". Баг пов'язують з некоректною роботою модуля оптичної стабілізації зображення.

Один з користувачів гаджета зв'язався з технічною підтримкою компанії з метою з'ясувати, що може викликати таку поведінку модуля. Представники Google порадили видалити оновлення програми "Камера", після чого запустити її в безпечному режимі. Але ці кроки не виправили помилку, а рекомендація щодо скидання смартфона до заводських налаштувань також не привела до вирішення проблеми.

Компанія Google поки не прокоментувала проблему офіційно. Очікується, що в разі визнання апаратної проблеми власники смартфонів з "тремтячими" камерами отримають безкоштовну заміну модулів або нові пристрої відповідно до умов гарантії.

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