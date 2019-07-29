Перевершив очікування: блогер перевірив на міцність перший у світі гнучкий смартфон

Представлений у минулому році перший у світі гнучкий смартфон Royole FlexPai отримав негативні відгуки журналістів, але це не завадило виробнику випустити його у продаж. Відомий блогер Зак Нільсон з YouTube-каналу JerryRigEverything вирішив випробувати незвичайний гаджет на міцність.

Екран Royole FlexPai згинається навпіл, тому замість традиційного загартованого скла, як у класичних смартфонах, він прикритий гнучким пластиком. Такий матеріал досить м'який – подряпати його зовсім не складно. На покритті залишаються невеликі вм'ятини від інструменту з другим рівнем твердості, тоді як від "трійки" вже з'являється подряпини. Для порівняння, загартоване скло починає дряпатися на шостому рівні. Крім того, захисна плівка плавиться під впливом вогню, а пікселі дисплея вигорають і не відновлюються.

І ще: Глава Samsung вибачився за поспіх з запуском Galaxy Fold

У конструкції корпусу використовуються метал і скло, але задня кришка виконана з пластику, через що вона легко дряпається. Крім того, вигин між двома половинами прикритий прогумованим матеріалом, який не вселяє особливої ​​довіри. Зате сканер відбитків пальців, розташований на бічній грані, працює швидко і точно навіть з великою кількістю сильних подряпин.

Що ж стосується міцності пристрою, то згинаючи його екраном назовні, як і передбачено виробником, все працює нормально. Але блогер вирішив випробувати гаджет по повній, тому спробував зігнути його екраном всередину і таки зігнув. Щоправда, при цьому ентузіаст зламав шарнір, але смартфон склався навпіл, як Samsung Galaxy Fold.

Продовживши його згинати різними способами, блогеру все ж вдалося вивести з ладу OLED-дисплей. Автор відео зазначив, що Royole FlexPai виявився на подив "живучим" і перевершив його очікування в плані міцності.

Читайте також: Huawei Mate X випустять на початку осені, щоб не повторити долю Samsung Galaxy Fold