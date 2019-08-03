Носіть чохол: блогер познущався з пластикового Samsung Galaxy A50

Цього року компанія Samsung кардинально переглянула політику щодо смартфонів початкового та середнього класу, щоб вони могли конкурувати з продукцією китайських виробників. Відомий техноблогер Зак Нільсон вирішив з'ясувати, як у цих апаратів з надійністю. Піддослідним кроликом став Galaxy A50.

Смартфон отримав задню кришку з голографічним ефектом, який переливається різними кольорами. Спершу може здатися, що це скло, але за допомогою ножа блогер з'ясував, що панель виконана з пластику. З цього ж матеріалу виготовлена ​​і рама корпусу, покрита шаром фарби під метал.

І ще: Перевершив очікування: блогер перевірив на міцність перший у світі гнучкий смартфон

Екран Galaxy A50 прикритий загартованим склом Gorilla Glass третього покоління. Тест за допомогою інструментів різної твердості підтвердив цей факт – для пошкодження скла потрібно докласти неабияких зусиль. Однією з особливостей смартфона стала наявність сканера відбитків пальців в екрані. Він працює навіть при наявності сильних подряпин на дисплеї.

При згинанні пластиковий корпус Galaxy A50 гнеться і навіть тріщить, але не ламається, а сам пристрій залишається повністю працездатним. Як підсумок, представник середнього класу від Samsung успішно пройшов знаменитий тест Зака ​​Нільсона.

Нагадаємо, що рекомендована ціна смартфона Samsung Galaxy A50 в Україні становить 8 499 гривень за версію 4+64 ГБ.

Читайте також: Глава Samsung вибачився за поспіх з запуском Galaxy Fold